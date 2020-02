Elokuva-arvio: Heinähattu, Vilttitossu ja ärhäkkä koululainen -elokuva on talviloman pirteä pelastaja

Monelle perheelle elokuvateatteri on talviloman ehdoton viihdyke. Uusi Heinähattu ja Vilttitossu -elokuva esittää lasten tunteet hurmaavan aitoina.

Hanna-Maria Grönlund

Vilttitossu (Matilda Pirttikangas) ei anna siskolleen Heinähatulle (Emelia Levy) hetkenkään rauhaa.

Vilttitossu (Matilda Pirttikangas) on käärmeissään. Isosisko Heinähattu (Emelia Levy) on aloittanut koulun, eikä hänellä tunnu olevan enää aikaa oikeasti tärkeisiin asioihin eli vaikkapa leikkimiseen. Vilttitossu odottaa siskoaan kotiportilla roikkuen, mutta kun Heinähattu saapuu kotiin, tämä vaatii opiskelurauhaa kotitehtäviään varten.

Lopullisesti Vilttitossu polttaa päreensä, kun Heinähattu pääsee kalaretkelle luokkakavereidensa kanssa. Voisiko pikkusisko jotenkin jekuttaa itsensä mukaan hauskalle retkelle?

Heinähattu, Vilttitossu ja ärhäkkä koululainen -elokuva saa ensi-iltansa ystävänpäivänä, eli elokuvavisiitti lienee osa monen lapsiperheen talvilomasuunnitelmia.

Elokuva on kauniin värikäs ja aurinkoinen, se on omiaan herättämään valtavan kesäkaipuun. Kuvaus, lavasteet ja puvustus on harkittu tarkasti kepeää tunnelmaa korostamaan.

Lapsinäyttelijät ovat kameran edessä huikaisevan luonnollisia ja ilmeikkäitä. Etenkin ilkikurisen Vilttitossun roolissa nähtävä Pirttikangas suoriutuu osastaan erinomaisesti.

Valkokankaalle marssitetaan koko joukko tunnettuja näyttelijöitä. Sinikka ja Tiina Nopolan Heinähattu ja Vilttitossu -kirjojen ystäville elokuvan versiot Alibullenin neideistä (Pirjo Heikkilä ja Krisse Salminen) tosin tuntuvat hieman vierailta.

Uusin Heinähattu ja Vilttitossu -elokuva jättää huulille iloisen hymyn ja muistuttaa, kuinka epäreilulta elämä välillä alle kouluikäisestä voikaan tuntua.

Heinähattu, Vilttitossu ja ärhäkkä koululainen. Ohjaus: Lenka Hellstedt. Kesto: 75 min. Ensi-ilta 14.2.