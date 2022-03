Kirja: Tuhti opus avaa metsäsijoittamisen koukeroita – suunnattu metsätilaa vapailta markkinoilta ostavalle tilanteessa, jossa kilpailu on kiristynyt ja hinnat nousseet

Hannu Liljeroos: Metsäsijoittajan kirja. Tapio. 352 s.

Metsäsijoittaminen on pitkäjänteistä puuhaa. Puunmyyntituloja on odotettavissa vuosikymmenien ajan kasvatettujen puustojen päätehakkuisiin, kun taas menot painottuvat kasvatuksen alkuvaiheisiin. Metsä poikkeaa asunto- ja pörssiosakkeisiin sijoittamisesta, sillä koko tulosvastuu on oman osaamisen ja aktiivisuuden varassa, muistuttaa metsätilakauppaa vuosia seurannut Hannu Liljeroos.

