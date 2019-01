Koneviesti: Siipikarjatilalla sähköä saadaan maahan asennetuilla aurinkopaneeleilla – asennuksessa huomioitava ilmansuunta

Sähkön siirtohinnan korotusten myötä sähköä tuottavat aurinkopaneelit ovat viime aikoina yleistyneet omakotitaloissa ja maatiloilla. Aurinkopaneeleja asennetaan yleisemmin rakennuksen kattolappeelle, joka on edullisin asennustapa. Mikäli kattolappeen ilmansuunta ei ole oikea, paneelit voi asentaa myös maatelineisiin.

Pöytyälle Olli Uskin siipikarjatilalla otettiin kesällä 2018 käyttöön maatelineisiin asennettu 72 kWp:n aurinkovoimala, joka tuottaa sähköä tilan broilerituotannon tarpeisiin. Uskin tilalla maa-asennuksen puolesta puhui kattolappeiden ilmansuunta, joka ei ollut sähkötuotannon kannalta optimaalinen. Uskin maa-asenteinen voimala onkin suunnattu eniten säteilyä tuottavaan suuntaan eli etelälounaaseen. Myös maapaneeleiden helppo huollettavuus vaikutti paneeleiden valintaan. Lisäksi varmuutta sähkönjakeluun on tuonut se seikka, että kaapelit ovat asennettu maahan.

Uskin voimalassa saadaan noin 60 000–65 000 kWh aurinkosähkö vuodessa. Siipikarjatilalla kesällä ilmanvaihto nielee sähköenergiaa, ja paneeleilla tuotettu sähkö saadaan hyödynnettyä lähes kokonaan tilan omassa tuotannossa.

Kun hallit ovat tyhjillään erien vaihdon ja pesun aikana, niin sähköä saadaan myytyä myös ulospäin. Sähkön myynnistä saa pörssisähkön hinnan. Tilan isäntä Olli Uski on tyytyväinen voimalan vuosituotokseen.

”Koko vuoden sähkönkulutuksesta tällä pystytään kattamaan noin kolmannes tilan sähkönkulutuksesta”, Uski kertoo. Paneeli tuottaa paremmin sähköä viileänä kuin lämpimänä. Siksi toukokuu on yleensä paras kuukausi sähköntuotannossa, sillä ilma on vielä viileä ja säteilyä on runsaasti.

Turun Konekeskuksen aurinkopaneeleiden myynnistä vastaava Markku Murto kertoo, että aurinkosähköjärjestelmä huoleton, sillä se on lähes huoltovapaa. Käyttöikä on täydellä teholla jopa 20 vuotta, ja siitä eteenpäinkin 10 vuotta. Kattoasennus on maa-asennusta halvempi vaihtoehto, sillä perustuksia ja pohjatöitä ei tarvita.

Katon on kuitenkin kestettävä noin kolmekymmentä vuotta. Aurinkopaneeli-investoinnin hinnan asennettuna voi laskea nyrkkisäännöllä hieman yli euro per WP, johon voi saada investointitukea 40 prosenttia. Myös pohjatyöt kuuluvat tuen piiriin. Olli Uski onkin niin tyytyväinen aurinkovoimalan hankintaan, että hän kertoo pyytäneensä jo tarjouksia voimalan laajentamisesta.

