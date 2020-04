Korona - kutsumaton kunkkarivieras

Terhi Piispa-Helisten

Viime vuonna ravikuninkaallisiksi seppelöitiin Tähen Toivomus ja Vieskerin Virva. Tämän vuoden Kuninkuusravien ajaminen on vielä epävarmaa.

Vuonna 1998 kiertoon lähtenyt Puijon tornin sorvattu pienoismalli muistuttaa tapahtumanjärjestäjän vastuista ja velvoitteista. Näen tuon viestikapulan joka päivä työhuoneeni kirjahyllyn päällä. Se muistuttaa huolehtimaan suomalaisen raviurheilun, sen kehittämisestä ja elämyksiä tuottavasta ja yhdistävästä voimasta. Töitä on tehty. Kohti heinä-elokuun vaihdetta on edetty sillä kokemuksella mitä aiemmat vuodet ovat tuottaneet ja sillä näkemyksellä, millä tavoin tuomme uutta omintakeisuutta tapahtumaan. Kunnes erään ihmisen ja lepakon kohtaaminen kiinalaisella markkinatorilla mullistaa koko maailman – ja Kuninkuusravien suunnitelmat siinä samalla.

Viimeisten viikkojen tekemiset ja tuntemukset ovat olleet hyvin erilaisia kuin niiden ajattelin olevan. Maalis-huhtikuu olivat suunnitelmissa aikaa, jolloin vauhti julkisuudessa kiihtyy. Vuotuinen päätapahtuma Seinäjoki Race näytteli siinä suunnitelmassa omaa rooliaan kampanjan kiihdyttäjänä. Kandidaattien paluu treenikoloistaan näyttöjä antamaan, huutokauppavarsojen puleeraus edustuskuntoon ja huutokauppalistoille sekä perinteisen kesälomamatkan suunnittelu Kuninkuusraveihin olivat suunnitteilla ympäri Suomen. Nyt kaikkien meidän ajatukset ovat epäselviä.

Koronan vaikutukset tulevan kesän tapahtumatarjontaan on ollut otsikoissa. Isot, monikymmenvuotiset festarijärjestäjät kärttävät tietoa valtiolta saadakseen määräyksen luopua tämän kesän tuotannoista hieman keveämmin mielin, kun järjestämiskielto vapauttaa heitä maksamasta suuriakin summia artisteille turhaan. Myös muiden ennakkomaksujen eräpäivät kolkuttavat ovella, joten ratkaisuja on saatava. Eräiden kaupunkien peruutussuositukset järjestäjille eivät lainkaan palvele tätä tilannetta. Luvatut vuokrien perimättä jättämiset lähinnä vihastuttavat.

Kuninkuusravit suurtapahtumana kipuilee eri tavoin monestakin syystä. Ratoja kiertävänä sillä ei ole kotia eikä omaa pesämunaa, jolla tällaisen massiivisen kriisin aiheuttaman tilanteen voisi kevyemmin hallita. Pelissä voi olla jopa järjestäjän toimintakyky ja tulevaisuus. Näkökulmia ja huomioitavia seikkoja on ihan liikaa. Jos karanteeneja ja rajoituksia aletaan vaiheittain purkaa, mitkä ovat niiden aikataulut ja missä vaiheessa ne koskevat suurtapahtumia? Entä jos asiat etenevätkin niin, että kalenterissa heinä-elokuun vaihde olisi rajoituksetonta aikaa? Ovatko huolet ohi? Miten sinä toimisit siinä tilanteessa? Varaisitko liput Kunkkareihin ja lähtisit porukalla kuten ennekin vai hiipiikö epävarmuus mieleen. Ajatteletko, että tämä oli tällainen eriskummallinen vuosi ja tuleehan taas ensi vuosi? Tätä ja monia muita skenaarioita on järkeilty viime viikot. Hetki uskallukseen ratkaista tilanne parhain päin on lähellä.

Parempaa tietoa tarvitaan, myös seuraavaa valtiovallan tiedotustilaisuutta. Kertooko se jo selvät sävelet vai pitääkö hallitus palloa tapahtumajärjestäjillä ja toivoo niiden tekevän ratkaisuja omalla riskillä? Myös tietoa ja tukea tarvitaan - niin Hippokselta, ministeriöltä kuin koko raviyhteisöltä - kyetäksemme tekemään oikean ratkaisun ja esityksen pohdituista vaihtoehdoista. Olimme ainoa sota-ajan Kunkkarijärjestäjä vuonna 1943, olemmeko sen jälkeisen ajan ensimmäinen, joka sitä ei järjestä?

Me emme vielä tiedä. Minä en vielä tiedä.

