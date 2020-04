Pyyteettömällä työnteolla ja maanläheisellä asenteella pääsee pitkälle vieraalla maalla

Anu Leppänen

Jorma Kontiosta on jokaisella suomalaisella raviharrastajalla varmasti oma tarinansa kerrottavana

Jorma Kontiosta on jokaisella suomalaisella raviharrastajalla varmasti oma tarinansa kerrottavana, ja itsekään en ole poikkeus tässä joukossa. Olen kohta kahdeksan Ruotsin vuoteni aikana saanut huomata, että Jorma Kontio nauttii suurta kansansuosiota ruotsalaisessa raviurheilussa. Kontion lauantainen voitto huippukuntoisella Elian Webillä Paralympia-finaalissa oli todella hienoa katsottavaa suomalaisittain.

Mutta kisan jälkipuinti Atg-livessä oli kuitenkin oma lukunsa, ja osoittaa Kontion aseman Ruotsissa. Asiantuntijat Stefan Hultmanin johdolla kehuivat luonnollisesti suomalaiskaksikon suorituksen, mutta lisäsivät, että Kontiolle jos kelle tämän voiton suo todella mielellään. Samankaltaisia kommentteja kuulin Rommen tallialueella lauantai-iltana Paralympia-finaalin ratkettua. Vaikka asiaa kuinka katselee sinivalkoisten silmälasien takaa, ei voi todeta muuta kuin että Jompella on ainutlaatuinen asema ruotsalaisessa raviurheilussa.

Miksi Jomppe on saavuttanut tällaisen aseman Ruotsissa? Luonnollisesti menestys tuo mukanaan tietynlaisen kansansuosion, mutta se ei yksistään riitä nostamaan yksittäistä ohjastajaa lähes koko raviurheilevan Ruotsin suosioon. Mielestäni yksi tärkeä asia Jompen kansansuosiossa raviurheilevassa Ruotsissa on hänen maanläheisyytensä. Oli sitten kyseessä huippuvalmentajan hevonen tai pistelähdössä jo uran ehtoopuolella kilpaileva hevonen, on Kontiolla lähes aina jotakin kannustavaa sanottavana hevosten taustajoukoille menestyksestä riippumatta.

Meidän perheellä oli jokunen vuosi sitten melko tavallinen ravuri, ja luonnollisesti allekirjoittanut halusi suomalaisena Kontion ajamaan tammaa tammikuisena sunnuntaina Bollnäsiin. Ilmolistojen tultua julki, huomasin että Jompelle ei ollut tarjolla yhtään kunnollista hevosta Bollnäsiin. Ja soitinkin Jompelle, josko jättäisit Bollnäsin reissun väliin, ja me etsimme toisen kuskin. Lyhyt ja ytimekäs vastaus tuli langan toisesta päästä, kerran on luvattu ajaa, niin silloin ajetaan. No, ei siltä Bollnäsin-reissulta jäänyt meille taikka Jormalle kovinkaan paljoa jälkipolville kerrottavaa. Meidän perheelle jäi kuitenkin hieno kuva Jompesta asiakaspalvelijana.

Edellä mainitussa on varmasti yksi keskeinen syy, miksi Jorma on noussut ulkomaisena ohjastajana kansansuosioon Ruotsissa. Luonnollisesti Kontion ponnahduslautana 2000-luvun alussa Ruotsiin toimi Etain Royal, sekä Timo Nurmoksen ja Petri Salmelan valmennettavat, mutta näin laajaa suosiota Jomppe ei olisi saanut ainoastaan huippuhevosten ohjastajana. Mielestäni tärkeä tekijä on hänen suomalainen vaatimattomuus, ei tehdä itsestään suurta numeroa ja että kohtelee asiakkaitaan tasavertaisesti. Näillä yksinkertaisilla asioilla pääsee pitkälle asiakaspalvelualalla, jota lainaohjastaminen suurilta osin on. Eihän pelkällä positiivisella elämänasenteella saa hevosia ajettavaksi, vaan luonnollisesti taidolla ja menestyksellä on tärkeä merkitys. Jomppe ei nauttisi tällaista kansansuosiota Ruotsissa, jollei hän olisi niin helposti lähestyttävä maanläheinen ihminen.

Kolumni on hyvä päättää samaan vastaukseen, jonka sanoin kohta 10-vuotiaan poikani kysymykseen puhuttuani Jompen kanssa puhelimessa.

”Eikö sinua jännitä puhua yhden maailman parhaimman ohjastajan kanssa puhelimessa, hänhän on voittanut yli 11 000 kertaa?”

Vastasin naurua pidätellen, että puhuessa Jorma Kontion kanssa tuntee olonsa aina tasavertaiseksi.