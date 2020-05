Terhi Piispa-Helisten

Viime vuonna Elitloppetin voittajana juhlittiin ranskalaista Dijonia.

Elitloppetin 16 osallistujan kokoaminen on luonnollisesti yksi tärkeä osa Elitloppet-viikonlopun palapeliä ja tapahtuman ennakkomarkkinointia. Tämän vuoden Elitloppetin kasaamiseen on vaikuttanut hyvin voimakkaasti korona-epidemia. Lähes kahden kuukauden ajan Ruotsi oli käytännössä ainut merkittävä ravimaa, joka edes järjesti raveja. Tästä syystä sekä koronan aiheuttamista matkustusrajoituksista on vuoden 2020 Elitloppet hyvin sinikeltainen.

Kuten joka vuosi, on viimeisten Elitloppet-paikkojen jakaminen aiheuttanut keskustelua niin valtamediassa kuin sosiaalisen median puolella. Spekulointi ja jälkipyykki kuuluu kutsukilpailussa aina pelin henkeen. Viimeiset paikat menivät Disco Volantelle, Milliondollarrhymelle sekä ranskalaiselle Billie de Montfortille. Ruotsissa moni olisi halunnut nähdä Peter Untersteinerin Heart of Steelin mukana Elitloppetissa.

Ruotsalaisia valjakoita on 16 osallistujasta peräti 10 kappaletta, hieman sinikeltaisten silmälasien vahvuuksista riippuen. Näistä kolme tulee Daniel Redénin tallista, ja viimeisin kutsun saaja oli Propulsion, jonka osallistuminen kisaan oli pitkään selviö, mikäli valmentaja vain haluaa olla mukana. Ilman yleisöä ajettavassa Elitloppetissa ei tunnelmalla ole merkitystä, mutta Propulsion on kuitenkin Readly Expressin ripustettua kilpakengät naulaan ruotsalaisen raviurheilun valovoimaisin tähti, ja näin ollen tärkeä osa Elitloppetia.

Redénin tuntien ei hän tuo viidettä kertaa Elitloppetiin osallistuvaa Propulsionia lähtöviivalle, jos hän ei usko yhdeksänvuotiaan oriin olevan kunnossa. Viimeisin startti on kuitenkin tammikuun lopulta Prix d’Ameriquesta, ja uloin lähtörata karsinnassa ei helpota Propulsionin tehtävää. Redénin muista Elitloppet-hevosista Missle Hill tekee ensiesiintymisen Elitloppetissa, kun taas Sorbet on mukana toista kertaa. Viisivuotias Missle Hill on voittanut tämän vuoden kummatkin kilpailunsa, ja voitti viime vuonna nelivuotiseliitin Elitloppet-viikonloppuna, ja on hyvältä lähtöpaikaltaan ilman muuta yksi varteenotettava finalisti. Propulsionin ikätoveri Sorbet ei viime vuonna päässyt finaaliin Elitloppetissa, mutta on viime vuosien aikana kilpaillut mukavalla menestyksellä Ruotsin avoimissa lähdöissä, ja lunasti paikkansa Elitloppetiin voittamalla Meadow Roadin lähdön Solvallassa.

Jos ravikilpailuun halutaan vauhtia ja ennalta-arvaamattomia ratkaisuja, on Kolgjinin perhe usein ratkaisun avain. Isä Lutfi, joka saavutti tällä viikolla 2000 voiton rajan ohjastajana, ja vuoden 2015 Elitloppetissa tuli hopeasija Mosaique Facella tiukan taistelun jälkeen Magic Tonightia vastaan. Tänä vuonna on hänen vanhimmalla pojallansa Adrianilla hyvä mahdollisuus kirkastaa Mosaique Facen hopeasija Tae Kwon Deon rattailla. Viisivuotias ori on kilpaillut tänä vuonna kahdesti ja voitto 09,8-tuloksella toukokuun alussa Örebron kultadivisioonassa toi roosan lipun Kolgjinin perheelle. Tae Kwon Deo on ehdottomasti yksi kisan jokereista, sillä viime vuonna Adrian ja Tae Kwon Deo voittivat Halmstadissa Sprintermästaren ja näin ollen kaksi starttia samana päivänä ei näytä tuovan vaikeuksia kovasukuiselle jenkkioriille. Adrian on nuoresta iästään huolimatta voittanut useita suurkilpailuja, ja tekee usein erittäin onnistuneita taktisia ratkaisuja. Ja kolmas lähtörata on luonnollisesti plussaa.

Tae Kwon Deon ikätoveri Attraversiamo kiihdyttää Tae Kwon Deon ulkopuolelta, ja Svante Båthin suojatti päätti nelivuotiskauden derby voittoon, ja on tänä vuonna kilpaillut kahdesti voittaen molemmat lähtönsä melko helposti. Viimeksi Solvallassa Erik Adielssonin vakioajettava voitti helpon näköisesti toisen Meadow Roadin lähdöistä. Attraversiamo oli yksi melko ajoissa Elitloppetiin kutsutuista hevosista, ja on hienoa, että usea viisivuotias saa tänä vuonna mahdollisuuden Elitloppettissa.

Jos on Propulsionin päivän kunto hieman arvoitus, ei voida samaa sanoa Joakim Lövgrenin Racing Mangesta, joka voitti viimeisen Elitloppetin ”esikisan” Gävlessä lauantaina. Koko matkan keulajuoksun jälkeen piti viime vuoden Kymi GP:n sankari takanaan useat kovat kilpakumppaninsa. Vuonna 2011 Joakim Lövgren osallistui samaiseen Gävlen lähtöön muualla Brionilla ja vaikka voittoa ei Gävlestä irronnut, sai malmölaisvalmentaja juhlia Elitloppet voittoa Brionin rattailla viikkoa myöhemmin.

Ruotsalaisten valmentajien kysymysmerkit sitten? Lasken Petri Salmelan Makethemarkin tässä kohtaa ruotsalaiseksi, ja viime vuoden Elitloppet-kolmosen kuuluu olla Elitloppetissa. Kauden avaus oli hyvä ja kahteen seuraavaan vähän vaisumpaan esitykseen on selityksensä, ja Ruotsissa Makethemarkin osallistumista ei ole sen suuremmin kyseenalaistettu.

Enemmän kysymysmerkkejä on ilmassa Disco Volanten ja Milliondollarrhymen kutsuissa. Kumpikin on luonnollisesti huippuhevosia, ja Disco Volanten kohdalla on hyvä muistaa, että Stefan Melanderin suojatti on jo tänä vuonna voittanut viisi kultadivisioonaa, mutta viimeisin kilpailu Paralympiatravetin finaalissa pilaantui laukkaan, ja iskukyky on luonnollisesti hieman arvoitus. Milliondollarrhyme selvitti viisivuotiaana tiensä Elitloppetin finaaliin ja voitti syksyllä Ruotsin Mestaruuden. Kauden avauksessa Rommessa Fredrik B Larssonin suojatti oli hyvä kolmas, sen jälkeisissä kahdessa kilpailuissa ei onnistumisia ole tullut. Mutta Milliondollarrhyme tuo kisaan varmasti vauhtia ja pystyy tekemään itse juoksunsa, ja tällaiset hevoset ovat myös kilpailun kannalta tärkeitä.

10. ruotsalaisessa valmennuksessa oleva on Vivid Wise As joka kutsuttiin ensimmäisenä mukaan maaliskuisen Cagnes Sur Merin voiton jälkeen. Voitto tuli vielä Gocciadoron valmennuksesta käsin, mutta tätä nykyä italialaisori on Björn Goopin valmennuksessa. Ensimmäinen startti uudesta tallista käsin jätti kylläkin ilmaan enemmän kysymysmerkkejä kuin hurraahuutoja.

Elian Webin lasken kuitenkin suomalaiseksi, vaikka Katja Melkolla ruotsalainen lisenssi onkin. Mutta mikäli sunnuntai-iltana kuunnellaan Maamme-laulua Solvallassa Elian Webin tai Chief Orlandon voiton johdosta, en usko että ruotsalaiset sitä pistäisivät pahakseen. Sillä Rikard N Skoglund on Chief Orlandon ohjaksissa ja Jomppehan on Ruotsin raviurheilun yksi suurista!

Kaikki vuoden 2020 16 Elitloppet-osallistujaa ovat paikkansa ansainneet, ja sehän on myönteinen ongelma, että useampi haluaisi mukaan kilpailuun. Aina voi toki miettiä, olisiko tulevaisuudessa järkevämpi ajaa vielä useampi ”esikisa” jossa voittaja kuittaisi Elitloppet-lipun. Tänä vuonnahan tosin Finlandia-ajo jäi ajamatta, jossa voittaja olisi saanut paikan Elitloppetin. Minusta ei olisi lainkaan hassumpi ajatus jakaa esimerkiksi puolet paikoista ”esikisojen” perusteella. Tällöin kaikilla olisi tiedossa, kuinka Elitloppet paikan saa. Toki tietty valinnanvapaus on jätettävä esimerkiksi mielenkiintoisten ulkolaisten vieraiden varalle. Mutta lopuksi vielä Solvallan entisen Sportchefin Mattias Stenbyn kommentti sunnuntaina Twitterissä.

”Vuonna 2009 Sahara Dynamite ja Jaded olivat viimeiset mukaan kutsutut hevoset, ja kritiikki sen mukaista. Ja kas, kumpikin voitti omat karsintansa”. Spekulaatiot ja mielipiteet tuovat oman suolansa Elitloppet-tunnelmaan!