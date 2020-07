Meillä on kerrottavaa

Työni Hevosopistolla on vienyt minut lähemmäs ratsastusurheilua kuin yksikään työroolini aiemmin. Nykyisessä työssäni ravikuplan ulkopuolella, tai ainakin kuplan rajapinnalla, katson raviurheilua eri kulmasta kuin ennen.

Hevosopiston ravitallin nuoret ammattilaiset matkasivat juhannuksena Härmään. Viikonlopun aikana he avasivat raviurheilun taustoja sosiaalisessa mediassa Instagramin kautta. Video- ja stillkuvasta sekä tekstistä muodostunutta Instastorya seuranneet saivat jättää omien laitteidensa kautta hevosenhoitajille kysymyksiä, joihin nuoret sitten päivän edetessä vastasivat.

Tälle Instgramin Hevosopiston ravitallin ”My Daylle” oli tilaus. Sen osoitti katsojamäärän lisäksi myös kysymysten laatu, osa kysymyksistä kuului seuraavasti:

-Vietättekö te ravihevosten kanssa aikaa muuallakin kuin kisapaikalla?

-Tykkäättekö te ravihevosista oikeasti?

-Mitä järkeä tuossa raviurheilussa edes on?

Kotisohvalta seurasin rauhallisin mielin, kuinka tyynesti ja fiksusti tallimme nuoret ammattilaiset vastasivat kysymyksiin, kerta toisensa jälkeen. Hätkähdyttävintä mielestäni oli se, että kysymykset eivät suinkaan tulleet hevosalan ulkopuolelta, vaan hevosurheilun sisältä, alan harrastajilta.

Samoihin aikoihin yksi raviurheilun lähettiläistä, sekä ratsastusammattilainen että raviurheilun harrastaja, valmentaja Rosali Kivitie avasi keskustelun Facebookissa samaa aihepiiriä sivuten. Rosali kirjoitti raviammattilaisten ja -harrastajien sitoutumisesta hevosten hoitoon ja hyvinvoinnin varmistamiseen.

Kivitien päivitys oli vastaus sekä hevosurheilun ulkopuolelta että ratsastuksen harrastajilta saamiinsa lukuisiin kysymyksiin ja epäilyihin siitä, miten raviurheilussa pidetään huolta hevosten hyvinvoinnista helteillä.

Edellä kuvatut kysymykset ja keskustelunaiheet ovat esimerkkejä ja signaaleja siitä, kuinka paljon raviurheilussa on edelleen tehtävää laji-imagon parantamiseksi. On selvää, että laji-imagon ja brändin rakentamiseen on paneuduttava keskusjärjestössä vakavasti ja riittävin voimavaroin.

Huomionarvoista on se, että tässä työssä ei keskusjärjestö onnistu yksin. Tehtävä kuuluu meille kaikille, jokaiselle harrastajalle, ammattilaiselle ja tulevia ammattilaisia kasvattaville oppilaitoksille. Lajin olemassaolon oikeutuksen turvaaminen on raviurheilun yhteinen laulu, johon nuotit tulevat kattojärjestöltä.

Yhteistyön käynnistäminen Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) kanssa on tärkeä, oikeansuuntainen ja tarpeellinen teko Suomen Hippokselta.

Jatkossa hyviä käytänteitä voi hakea muilta lajeilta, myös ihan läheltä, ratsastusurheilusta. Stewardeilla on ratsastuskilpailuissa kovin keskeinen rooli sekä kilpailusääntöjen noudattamisen että hevosen hyvinvoinnin valvojana. Vastaavaa työtä raviurheilussa tekevät mm. kilpailueläinlääkäri ja valjakkotarkkailija sekä tuomaristo.

Seuratessani ratsastuskilpailuissa näiden suosikkitoimihenkilöitteni työskentelyä; ystävällistä, napakkaa sekä kovin neuvonnallista suhtautumista ratsukoihin, en voi välttyä ajatukselta, että raviurheilussa vastaavanlaiselle roolille olisi paikkansa.

Sekä ratsastuksen että raviurheilun harrastajille, ammattilaisille ja toimihenkilöille tulisi luoda toistuvia mahdollisuuksia hypätä lajiaitojen toiselle puolen. Molemmilla lajeilla on oppeja ja annettavaa toisilleen, joita olisi syytä tutkia tarkemmin.

Mielikuvat, oletukset ja epäluulo johtuvat tietämättömyydestä. Meillä on kerrottavaa. Kerrotaan ravihevosista, kerrotaan kaikesta siitä työstä ja huolenpidosta, jota hevosten taustalla teemme. Kerrotaan tunteista, joita hevonen ja raviurheilu meissä herättävät. Kysytään, mitä kuulija haluaisi tietää lisää. Kutsutaan kiinnostunut tai kyseenalaistaja tallille, mukaan ravimatkalle ja kerrotaan raviurheilusta lisää.