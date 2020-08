Kuninkuusravit ulos kuplasta

Juuri nyt eletään aikaa, johon tulevaisuudessa tullaan viittaamaan: silloin kaikki muuttui. Ihmisten turvavälit, hygienia, lääketeollisuus, rikkaiden ja köyhien välinen kuilu, matkailun täydellinen suunnanmuutos ja lentomatkailun Waterloo, muutamia mainitakseni. Voidaanko ja kannattaako lähteä siitä, ettei mitään tarvitse muuttaa?

Raviurheiluväen täydellisessä maailmassa kyllä, mutta katsokaa ympärillenne: onko tämä maailma, jossa elämme, täydellinen? Ilmiön nimeltä kuninkuusravit ja urheilumuodon nimeltään ravit kannalta on melko epäolennaista, mitä allekirjoittanut tai mitä muut hevosten ravikilpailuille jo sydämensä menettäneet ajattelevat. Enemmän merkitystä on sillä, mitä suuri yleisö ajattelee.

Täytyy tunnustaa, että valaistuin kuninkuusravien asemasta keskustellessani Seinäjoella tallikaarteessa Suomen Hippoksen asiantuntijaeläinlääkärin Martti Talan kanssa. Valaistuin kahdesta asiasta. Tala kertoi ensinnäkin, että eläinlääkäreitä oli paikalla kolme. Toiseksi hän kertoi, että näytteitä otettiin viikonlopuna aikana hyvin runsaasti.

Tuli vahva fiilis siitä, että eläinten ja lajin hyvinvoinnin kannalta tehdään kaikki tarpeellinen. Talan sanoin: "Hevosten hyvinvoinnista vastaava organisaatio kuninkuusraveissa on riittävä, ja ihmisten asenne huolehtimaan eläimistään on hyvä."

Ehkä vielä valaisevampaa oli se, mitä Talan kanssa keskustelimme maailmanmenosta jokseenkin yksissä tuumin. Me raveja rakastavat emme ole täällä maailmassa yksin, vaikka tunnumme elävämme jonkinlaisessa kuplassa, jossa vain meidän intresseillämme on merkitystä.

Hyvin suuri osa muusta kansasta ajattelee tällä hetkellä, että mitään eläimistä tulevaa ei tule syödä. Ollaan yleisesti myös hyvin huolissaan laajalla rintamalla ja maailmanlaajuisesti siitä, miten eläimiä kohdellaan ja saisi kohdella. Milloin tahansa voi tulla tsunami, joka pyyhkäisee meidän kuplamme mennessään. Se voi huuhtoa ravit alleen tuosta vaan: tyhjät katsomot - entistäkin tyhjemmät - ammottavat koronanjälkeisessä ajassa pahimmassa uhkakuvassa.

On siis todella tärkeää, millaisen kuvan rakas lajimme antaa ulospäin. Piiskataanko hevosia, lääkitäänkö niitä rahankiilto silmissä, ajetaanko liian monta kisaa yhden viikonlopun aikana tai järjestetäänkö vedonlyöntihuijauksia?

Hetviinan omistajan Christer Sandholmin kanssa keskustelimme, kuinka paradoksaalinen kisa on kyseessä. Toisaalta kunkkarit on se maali, joka saa kaikki innostumaan. Juuri siksi suomenhevosia pidetään. Toisaalta se on este jalostukselle. Tammat juoksevat kilpaa pitkälle toistakymmentävuotiaina, kun näiden parhaiden yksilöiden pitäisi saada jo kovaa vauhtia varsoja.

Kuninkuuravit tukkii rodun kehityksen juoksijana. Rakastettu mutta paradoksaalinen kisa.

Nyt päästään suuren kysymyksen äärelle: pitäisikö kuninkuusravien muuttua tässä ajassa?

Jalkapalloahan on pelattu kohta 150 vuotta samoilla säännöillä. No, ei aivan. Pitihän senkin lajin lopulta taipua. Tuli videotuomarit, tuli uusi sääntö maalivahdille syöttämisestä ja paitsiostakin. Mikään ei ole ikuista - ei edes kuningaslaji.

Nyt on juuri oikea aika kuninkuusravi-instituution päivittämiseen. Voidaan esimerkiksi

laskea tammojen yläikärajaa

ottaa ruunat mukaan

ottaa pohjoismaiset kylmäveriset mukaan

jättää hylätyt hevoset jatkostarteista pois

muuttaa laskutapaa niin, että voitoista saisi plussaa - ei pelkästään kokonaisajasta

voidaan miettiä yleisön viihtymisen konseptia ja paikkakuntia, joilla kannattaa tai ei kannata kisoja järjestää.

Juuri nyt kannattaa miettiä tarkkaan, miten kuninkuusraveja urheilukilpailuna ja massiivisena yleisötapahtumana kannattaa kehittää.

En voi sanoa, mitä pitäisi tehdä tai muuttaa, mutta voin osallistua (ja tällä kirjoituksella osallistunkin) keskusteluun. Ja juuri nyt kannattaisi varmaan tehdä muutakin kuin keskustella. Ei kannata miettiä, uskaltaako menestystuotetta muuttaa. Pitää miettiä, uskaltaako sitä olla muuttamatta.

Juuri nyt on aika päivittää kuninkuusravit nykypäivän tarpeisiin ja ajatuksiin. Sillä varmaa on vain, että mikään ei ole ikuista.