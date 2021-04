Mietteitä kahdeksan Ruotsin vuoden jälkeen

Terhi Piispa-Helisten

Kaj Närhinen kertaa kahdeksaa vuottaan ruotsalaisen raviurheilun ja yhteiskunnan parissa. Taalainmaan suosikkihevonen On Track Piraten liittyy vahvasti näihin vuosiin.

Viimeistellessäni tätä tekstiä olen tehnyt viimeisen työpäivän Dalatravetin kilpailupäällikkönä eli sportchefinä. Työthän olisivat jatkuneet pitempäänkin, päätin kuitenkin hakeutua muihin työtehtäviin. Niinpä viimeiseksi työpäiväksi jäi pääsiäissunnuntain perinteinen V75-kierros Rommessa. Mitä reilusta kahdeksasta vuodesta Taalainmaan raviurheilusta jäi käteen? Osa ennakkokäsityksistäni ruotsalaisesta yhteiskunnasta ja raviurheilusta ovat pitäneet paikkaansa. Koko aika ei työ- tai siviilielämässä ole luonnollisesti ollut ruusuilla tanssimista. Vaakakuppi kallistuu kuitenkin voimakkaasti myönteisen puolelle katsoessani viimeistä kahdeksaa vuotta elämästäni.

Raviurheileva Ruotsi on melko hyvä löytämään negatiivisia asioita raviurheilusta. Tuomiopäivän profeetat saavat tuotua näkökulmansa esille vaikkapa hevosenomistamisen kalleudesta tai yleisömäärien negatiivisesta kehityksestä. Ja kyllä, allekirjoittanutkin lähti usein mukaan tähän negatiiviseen keskusteluun. Minun oli helpompi suomalaisena päästä eroon negatiivisista ajatuksista. Siihen riitti avata Suomen kilpailukutsut, tai jos vieraileva suomalainen valmentaja muistutti minua, kuinka hyvin asiat ovat kuitenkin ruotsalaisessa raviurheilussa. Aina ei metsää näe puilta, pitää tässäkin asiassa paikkaansa.

Monta asiaa tehdään suomalaisessa raviurheilussakin hyvin. Kustannustehokkuus on asia, joka on luonnollisesti paremmalla tolalla Suomessa, jo ihan resurssien takia. Yhteneväistä on päätöksentekokulttuurin hitaus kummankin maan raviurheilussa niin paikallis- kuin valtakunnan tasolla. Toisaalta, onhan Ruotsissa tehty monta asiaa oikeinkin vuosien saatossa, katsoessa palkintotasoa ja raviurheilun harjoittamisen puitteita. Yksi selkeä ero ravipolitiikassa Suomen ja Ruotsin välillä on. Eri alajärjestöillä kuten hevosenomistajien- tai ammattivalmentajien yhdistyksellä on suurempi rooli päätöksenteossa Ruotsin puolella. Ei aina äänestysvaiheessa, vaan mielipidevaikuttajana. Onko tällä sitten myönteinen vai kielteinen vaikutus päätöksentekoon, on jo sitten ihan eri asia. Useasti äänekkäiden ryhmien on aika vaikea löytää yhteisymmärrystä suurista kysymyksistä. Tämähän on nähty useamman kerran viime vuosien ruotsalaisessa raviurheilun päätöksenteossa. Suomessa on enemmän vastakkainasettelua eri raviratojen välillä, ja sekään ei vie yhteisiä asioita eteenpäin kovin vauhdikkaasti.

Asuinmaina sekä Suomi ja Ruotsi ovat hyvin samankaltaisia asua. Sairaanhoito- ja sosiaaliturva ovat hyvin yhteneväisiä. Olen kahdeksassa vuodessa päässyt omasta mielestäni hyvin sisälle ruotsalaiseen yhteiskuntaan. Suomalaisuus ei minusta lähde pois, ja luonnollisesti lapsille tulee kerrottua ehkä jopa välillä liiaksikin suomalaisia asioita. Vaikka lopetankin työt Rommen ja Rättvikin raviratojen palveluksessa ei asuinmaa tai paikkakunta muutu. Lapset viihtyvät hyvin täällä, ja puolison työt pitävät meidät täällä. Tulevat työkuvioni pyörivät hyvin pitkälti raviurheilun eri sektorien parissa. Yhtenä aikomuksena on auttaa suomalaisia valmentajia täällä Ruotsin puolella. Jos pystyn auttamaan tietotaidollani suomalaisia valmentajia kehittämään toimintaansa täällä, on se palvelus myös suomalaiselle raviurheilulle. Suomalaisten toimijoiden tulee tehdä töitä siellä missä toiminnalle on parhaat toimintaedellytykset. Olipa se sitten itse kunkin mielestä Suomi, Ruotsi tai joku muu maa.

Lopetetaan kolumni hieman tunteikkaasti. Katsoessani viimeistä V75-lähtöä sportchefinä johti jo 13-vuotias On Track Piraten lämminveristen kultadivisioonaa lähes kalkkiviivoille asti ottaen lopulta pronssimitalin. Kyllä siinä aikuisen suomalaisen miehen silmään meinasi kyynel tulla. Ulkopuoliselle voi olla vaikea selittää Piratenin merkitystä. Minä olen kuitenkin saanut olla Piratenin mukana matkassa ikäluokkahevosesta koko kansan lemmikiksi. Tästä matkasta on jäänyt monta ikimuistoista muistoa. Ja on hyvä muistaa, että Piratenin kaltaisilla kansanhevosilla on suuri merkitys miksi raviurheilu herättää suuria tunteita kansan syvissä riveissä.