Ihana varsakesä edessä

Lina Markkanen

Henna Virkkunen ja hänen hevosensa Sillan Valpuri ja 2-viikkoinen orivarsa Toppinen (i. Tähen Toivomus ei. Visul)

Kysyn onko mitään ihanampaa kun pienen varsan turpa? Ja vastaan, ei ole. Olen aivan varsahuumassa edelleen, vaikka tässä nyt on varsomisesta jo kuukausi kulunut.

Lupaava hevoskasvattajan urani on taas siis nytkähtänyt eteenpäin, kun sh-tammani Valpuri pyöräytti vappuaamuna oman syntymäpäivänsä kunniaksi orivarsan. Isänä edesmennyt ravikuningas Tähen Toivomus, johon siihenkin minulla oli vahva tunneside. Ja varsa on tietenkin maailman söpöin ja upein kaikin puolin.

Kyllähän tällaiselle harrastajalle varsan syntymä on aivan uskomattoman jännittävä tapahtuma. Kun olen tätä ammattikasvattajille päivitellyt, väittävät kyllä että niin se on heillekin joka kerta. Tuleeko varsa oikein päin? Nouseeko seisomaan, juoko vähintään puolitoista litraa ternimaitoa kuuteen tuntiin, kehittyykö vasta-aineet, tuleeko kakka, eihän napa tulehdu? Pitäisikö jo laittaa peräruiske? Entä ovathan tamman jälkeiset tulleet kuudessa tunnissa? Nouseeko maito, eihän tule kohtutulehdus, kaviokuume, verenmyrkytys taikka ähky. Laitetaanko oksitosiinia vai tarhaan juoksemaan vai sekä että.

Useinmiten kaikki menee hyvin, mutta ei aina. Itsellänikin ehti jo vilistää SHKL:n keinoemovälityksen Helin numero silmieni edessä useampaan kertaan, vaikka mitään oikeasti kriittistä tilannetta ei ollut. Mutta toki päivystävä eläinlääkäri ehti siinä vapun aikaan tulla jonkin verran tutuksi, etenkin kun yhdessä lantalasta niitä jälkeisiä kaivettiin kohtuullista tuntiveloitusta vastaan. Ja varsan mahavaivojen vuoksi jouduttiin lopulta lääkärin määräyksestä ja tallinpitäjä-Liisan johdolla heittämään koko köörin voimin elämysmatka trailerilla klinikallekin. Vähän vaihtelua poliitikon arkeen. Tulipahan samalla kuvattua ja ultrattua varsa korvista kavioihin. Ja ärtyisä maha saatiin asettumaan.

Arvostukseni hevoskasvattajien työtä kohtaan on kyllä entisestään noussut, kun olen viime viikkoina hoitanut tätä pientä sh-laumaani, ja seurannut samalla muiden ponnisteluja varsomisten kanssa. Oma tammani on varsonut jo kerran aiemminkin, mutta se tapahtui kaksi vuotta sitten kesken kiihkeimmän eurovaalikampanjan. Tuolloin osallistumiseni rajoittui siihen, että sain aamulla Kampin torilla kampanjoidessani kännykkääni Raivion Paulilta viestin ja kuvan, että tällainen luppakorvainen tähtipää on yöllä ilmestynyt karsinaan.

Olin kyllä silloinkin onnesta soikeana, ja esittelin potentiaalisille äänestäjille seuraavat päivät EU-politiikan sijasta lähinnä kuvia varsasta. Tapahtuman innoittamana tuolloinen eduskunnan varapuhemies Paula Risikko pestautui pilke silmäkulmassa varsani kummiksi. Ja on hyvin sitoutunut tehtäväänsä! Lähetti nytkin eduskunnan onnitteluadressin ja porkkanat Topeliinan 2-vuotispäiville. Tämä merkittävä kummiperinne jatkuu ilman muuta nykyisenkin varsan kohdalla. Uuden orivarsa Toppisen kummi on Apocalyptican Eicca Toppinen, joten varsasta tuli liinaharjaisen kumminsa kaima.

Suomalaisen hevoskasvatuksen osalta kuluvasta kesästä on lupa odottaa valoisaa. Hieman yllättäen koronapandemia tai sen tuoma epävarmuus ei vähentänyt astutuksia, vaan sekä suomenhevosten, lämminveriravureiden että ponien astutukset pysyivät viime kesänä Hippoksen tilastojen mukaan edellisvuoden tasolla. Ja viime vuosihan oli suomenhevosille paras varsakesä seitsemään vuoteen. Varsoja syntyi 1127. Lämminveristen ratsuhevosten astutukset samoin kuin niiden maahantuonti puolestaan jopa kasvoi. Tämä lupaa hevoselinkeinolle ja harrastukselle hyvää. Myös kilpailutoimintaa ja palkintoja kaikissa lajeissa on tärkeää kehittää niin, että se kannustaa nimenomaan pitkäjänteiseen, laadukkaaseen kotimaiseen kasvatukseen.

Itse kuitenkin joudun pitämään nyt varsotuksessa välivuoden ja lähinnä ratsastelemaan mammalla ensi kesän. Ei siksi, etteivätkö varsat olisi ihania, vaan siksi että ne ovat niin ihania etten raaski myydä niistä yhtäkään. Eikä Puupposen tai Raivion talliin määräänsä enempää noita Virkkusen sh-varsoja taida sopia.

Kirjoittaja Henna Virkkunen on europarlamentaarikko ja Suomen Hevosenomistajien Keskusliiton puheenjohtaja