Kylmäverisille ja suomenhevosille tarjolla rahaa monelta suunnalta – kestävätkö Kuninkuusravit kyydissä?

Elina Paavola

Odd Herakles ja H.V. Tuuri kamppailivat viime vuonna Elitkampenin tavoin tasapäin Nordic Kingissä juhannuksena.

Suomenhevos- ja kylmäveriaktiivit saivat jo marraskuun lopulla aikaistetun joululahjan Solvallan ilmoittaessa nostavansa Elitkampenin ykköspalkinnon miljoonaan kruunuun (noin 96 000 euroon). Toukokuun viimeisenä sunnuntaina ravattavasta lähdöstä tuli kerta heitolla rahakkain kylmäverisille ja suomenhevosille avoin lähtö.

Toki lämminveristen vastaavien suurkilpailuiden ykköspalkintoihin on matkaa. Samana päivänä ravattavan Elitloppetin voittaja kuittaa peräti viisi kertaa kylmäverisille maksettavan summan.

Lähes 100 000 euroa on kuitenkin kova ykköspalkinto rodusta riippumatta. Kuninkuusraveissa voi voittaja kuitata saman 100 000 euroa mutta vain voitettuaan myös kaikki kolme osalähtöä. Yksi lähtö Solvallassa vastaa kolmea lähtöä tiiviissä tahdissa Suomessa.

Vastus on toki kova Solvallassa. Niin se on kunkkareissakin.

Olenkin pohtinut viime aikoina, onko Kuninkuusraveille mahdollisesti käymässä samoin kuin Elitloppetille on käynyt viimeisten vuosien aikana.

Elitloppetissa on pitkään maksettu hieno kolmen miljoonan kruunun ykköspalkinto. Hieno ykkönen, joka ei kuitenkaan saanut kaikkia huippuhevosia saapumaan Solvallaan. Eikä saapumista välttämättä edesauta edes tälle vuodelle kahdella miljoonalla korotettu ykköspalkinto.

Moni valmentajista ei halunnut rasittaa hevosta liiaksi kahden hiitin kisassa. Mikäli jäät finaalissa hännille, ei korvaus kahdesta hiitistä ole kaksinen. Elitloppetin jälkeen on kuitenkin tarjolla useita todella hyväpalkintoisia lähtöjä Pohjoismaissa.

Onko Kuninkuusravit siis ajautumassa samaan ongelmakenttään kuin Elitloppet? Pallotellaan ajatuksella, että huippusuomenhevosen omistaja päättääkin satsata täysillä yksittäisiin kilpailuihin. On Elitkampen, Nordic King, Suurmestaruus-ajo ja myöhemmin syksyllä PM-lähtö Turussa. Monta kovaa hyväpalkintoista lähtöä sopivin väliajoin hevosen palautumiselle.

En olisi yllättynyt, mikäli tulevaisuudessa nähtäisiin selkeämpi kahtiajako huippusuomenhevosten kesken. Osa tähtää kuninkuuskilpaan, kun taas toiset asettavat tähtäimen yksittäisiin lähtöihin.

Forssan Kuninkuusravien palkintosummia ei ole julkistettu tälle vuodelle. Vaikka palkintoja nostettaisiin radikaalisti, ei kaikissa lähdöissä voi vain olla mukana. Sen lisäksi osalle hevosista sopivat yksittäiset kilpailut paremmin kuin kaksi hiittiä samana päivänä.

On myös hyvä muistaa seikka, että Kuninkuusraveissa menestymisellä ei ole suoranaista vaikutusta esimerkiksi oriin suosioon siitoksessa. Oriit ovat siitoskäytössä jo aikaisessa vaiheessa uraa, jolloin isot ikäluokat ovat tulossa radoille isäoriin vasta valmistautuessa kuninkuuskilpaan.

Myönnän, etten omista hyvää suomenhevosta enkä ykköstason lämminveristä. Tiedän kuitenkin vauhtien ja vaatimustason nousevan nykyisissä ravikilpailuissa jatkuvasti.

Toki Kuninkuusraveilla on edelleen korkea status suomenhevosväen keskuudessa. Näin on Elitloppetillakin lämminveriomistajien keskuudessa. Hevosten taustavoimien realistinen järjenkäyttö ajaa kuitenkin ohi tunnepuolen.

Niin Kuninkuusraveilla kuin Elitloppetilla on tärkeä asema niin Suomen kuin Ruotsin raviurheilun näyteikkunoina. On kuitenkin hyväksyttävä se seikka, että ihan kaikki parhaimmat eivät välttämättä ole mukana. Kilpailuttamisen kulttuuri on muuttumassa.

Kaj Närhinen

Kirjoittaja on MT Ravinetin avustaja.