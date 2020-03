Video: Juha Möttönen haluaa kunnioittaa metsoa myös keittiön puolella – mukana jahtireissuilla kulkee jopa sirkulaattori

Armoitettu metsomies Juha Möttönen on metsästänyt Ruotsin metsomailla jo parikymmentä vuotta. Metsomailla hän on ollut sekä syksyllä koiran kanssa että latvalintuja lumessa etsien. Ja joka retkellä tulee lintuja.

Niinpä hän on nähnyt tarpeelliseksi opetella tuon kuninkaallisen linnun asianmukaisen kunnioittamisen myös keittiön puolella. Juhan köökissä metso käytetään huolella, ja jokainen joka on Juhan kokkaamaa metsoa saanut maistaa, muistaa elämyksen ikuisesti.

Varusteistakin näkee, että mies on miettinyt keittiöpuolta lähes yhtä huolella kuin jahtitapahtumia. Auton perällä on metsälle lähtiessä aina pakastin, vakumointikone ja sirkulaattori. Sirkulaattori on kiertovesipumppu, jolla saadaan tyhjiökypsennettyä ruokaa. Tyhjiökypsennyksen kansainvälinen nimi on sous vide – menetelmä. Sous vide on ranskaa ja tarkoittaa suoraan käännettynä “tyhjiössä”.

Matalaa lämpöä ja pitkää kypsennysaikaa sekä tyhjiöpakkausta hyödyntäen saadaan aikaan todella upeita makuelämyksiä. Jokainen kokki ja jokainen liha tai tilanne vaatii eri lämpötilan. Ei ole olemassa yhtä ja oikeaa lämpötilaa. Joskus voi haluta punaisempaa, toisinaan suunnitellun annoksen ideaan sopii perusteellisempi kypsytys.

"Minun mielestäni metson rinnalle sopiva tavoitelämpö on 52 astetta. Silloin se on täydellinen", Möttönen kertoo kulinaaristen tutkimustensa tuloksen.

Sopii tämä huippukokkien suosima menetelmä metsästävän suomalaisen äijänkin repertuaariin aivan mainiosti - ja miksipä ei? Vaivalla hankitun saaliin tekeminen mahdollisimman herkulliseksi on kaunis tavoite.

Kun sirkulaattori on veivannut metsonrintoja kolmisen tuntia, otetaan lihat ulos paketeista, kuivataan, ja niihin otetaan kuumalla pannulla paistamalla hieno pinta. Lisukkeeksi käy retkioloissa mainiosti kaupan pakastelohkoperuna. Juhan mielestä perunoista tulee parempia, kun voita ei liiemmälti säästellä.

Ruotsalainen mökki hiljenee, kun nälkäiset, päivän umpihankihiihtoa harrastaneet metsästäjät pääsevät metson rintoihin käsiksi. Vain lyhyt kiitollinen toteamus kuuluu aterimien kilinän seasta.

"Tämä kelpaisi kuninkaallekin, jos sattuisi piipahtamaan."

Juttu Ruotsin Norrbottenin lääniin suuntautuneesta latvalinnustusretkestä esitettiin MT-Jahtikuksan kakkosjaksossa.