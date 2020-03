Katso MT-Jahtikuksan neljännestä jaksosta miten valmistetaan klassinen alkuruoka valkohäntäpeuran sisäpaistista

MT-Jahtikuksan neljännessä jaksossa päästään riistaruuan makuun. Porilainen Matti Liipo valmistaa klassisen alkuruuan tartarin raa'asta valkohäntäpeuran sisäpaistista.

Kainuun Korpinaiset taas toivovat pääsevänsä jänispaistin makuun. Jahtikuksa vieraili yhdistyksen jänisjahdissa.

Yhdistys on saanut alkunsa leader-hankkeesta. Tärkeimpänä tavoitteena on helpottaa naisten pääsyä metsästysharrastuksen pariin, kertoo puheenjohtaja Pia Inkala. Toimintaa korpinaisilla on eri puolilla Kainuuta.

Kuhmolaismaisemia jaksossa nähdään latvalinnustuksen merkeissä, kun Jahtikuksan Tanja Heikkonen hiihteli vannoutuneen pystykorvamiehen Antero Kyllösen kanssa päivän ajan. Vuoden ikäinen suomenpystykorva Jaska yritti löytää haukuttavaa.

Jakson ensimmäiset tunnelmapalat on kuvattu Ruotsista, kalastusporukan vetouistelureissulta.

Ohjelma näkyy suorana antenni-tv:n kanavapaikalla 26 aina sunnuntaisin kello 11.00. Samana päivänä kello 15.00 ohjelma julkaistaan verkossa MT:n eräosastolla, josta voi katsoa myös sarjan aiemmat jaksot.