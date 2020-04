Video: Anne Rumpunen-Virtanen muistuttaa, miksi leluleikki on metsästyksen kannalta oivallinen harjoitus

Ryhmä kanakoiria ja niiden ihmisiä kokoontui helmikuun lopulla viettämään metsästyskauden päättäjäisiä hilpeän treenikisapäivän merkeissä Siuntiossa. Keli oli kolea ja sateinen, mutta tunnelma iloinen. Koirat olivat täpinöissään, sekä nelijalkaista että kaksijalkaista väkeä oli paljon ja hurjasti virikkeitä sekä kiinnostavia hajuja kaikkialla.

Pellolle asetettiin ihmeellistä tavaraa koirien noudettavaksi ohjaajiensa käskyjen mukaan. Tulos oli varsin vaihteleva: varsinkin nuoremmilla koirilla oli keskittymisvaikeuksia kaiken täpinän keskellä.

Eikä kokeneempikaan koira aina malta keskittyä käskettyyn, kun joka puolella on hälinää ja tilanne on erikoinen.

Anne Rumpunen -Virtanen Kitiremun kennelistä toteaa, että se juuri on kisatreenin ajatus.

"Juuri siksi tämä on hyvä harjoitus. Koiran on toteltava kaikissa olosuhteissa, siksi tällainen leluleikki on metsästyksen kannalta oivallinen harjoitus", hän toteaa.

Paikalla on myös koiria, jotka ovat treeenanneet vain tosimielellä ja metsällä. Sellainen on esimerkiksi Sami Hihterin Elvis-koira.

"En tiedä miten lelujen hakeminen onnistuu, ei ole koskaan kokeiltu", Hihteri toteaa. Elvis haki menestyksekkäästi ainakin yhden lelun.

Sampsa Holmbergin Jagr-koira teki yhden päivän komeimpiin kuuluvan noudon, vaikka ensin koira juoksi tohkeissaan noudettavien tavaroiden ohi. Pian se kuitenkin otti jalkapallon kyytiin ja vei sen isännällä. Lopputoiminta ei mennyt putkeen - intoa oli liikaa noudetun saaliin oikeaoppiseen luovuttamiseen.

"Ei tämä nyt aivan nappiin mennyt, kyllä se parempaankin pystyy, Holmberg harmittelee iloisesti.

Myös malttia harjoitetaan. Koirat komennetaan istumaan hajalleen pellolle, ja niiden välistä kuljetaan, ja niiden päiden yli heitellään tavaroita.

Nämä koirat vaikuttavat aika hyvin koulutetuilta, kaikki pysyvät paikoillaan vaikka ihania leluja lentää kuonon yli. Hiukan ihmeissään koirat kyllä vaikuttavat olevan.

Ja kuvaajan kameran karvainen tuulisuoja kiinnostaa monia ylivoimaisesti. Se niin näyttää saaliilta.

Kuten kunnolliseen ulkoilupäivään kuuluu, paistetaan lopuksi makkaraa ja puidaan päivän antia. Näemme myös, että koira hakee vaikka halkoja, kun kauniisti pyytää ja luottamus herkkupalkintoon on vankka.

Leikki auttaa toimimaan tositilanteessa. Tämähän kannattaa meidän kaikkien muistaa omalakin kohdallamme.