MT-Jahtikuksa eräohjelmaan toivotaan eniten sisältöä hirvieläinten metsästyksestä ja metsästyskoirista – uusi jakso ilmestyy sunnuntaina

Sanne Katainen

Metsästyskoirat ja niiden työskentely kiinnostavat MT:n kyselyn mukaan.

Verkossa MT-Erä -osaston uutisten lukemisen yhteydessä pääsi maaliskuun alussa vastaamaan kyselyyn. Kyselyyn vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvottiin Dovrefjell Hunter vision pro -metsästyspuku.

Onnetar suosi Säkylässä asuvaa erä- ja luontomies Kalevi Seppää.

Kysely liittyi eräohjelma MT-Jahtikuksaan. Sen ensimmäinen jakso esitettiin 1.3. ja yhteensä jaksoja tuotetaan 16.

Kyselyyn vastasi yhteensä yli 1 000 ihmistä, joista noin 800 jätti yhteystietonsa ja osallistui eräpuvun arvontaan. Vastaajilta kysyttiin muun muassa, mitä aihesisältöä he odottavat eniten näkevänsä ohjelmassa. Eniten kiinnosti hirvieläinten metsästys.

Hirvieläinten metsästys on ykkösharrastus myös Sepälle, joten uudelle puvulle on tulevana syksynä käyttöä.

Toiseksi eniten kyselyyn vastanneissa herätti kiinnostusta metsästyskoirat.

Sepän oma jahtikaveri on jo 12-vuotias suomenpystykorva. Hän kertoo katsovansa yleensä kaikki luonto- ja eräohjelmat, joita on saatavilla. "Katson televisiosta sen mitä on tarjolla, maksullisia kanavia minulla ei ole. Hyödynnän myös nettiä."

Kyselyyn vastanneista lähes 60 prosenttia ilmoitti, että aikoo katsoa eräohjelmaa television kautta, loput noin 40 prosenttia MT:n verkkosivustolta.

Jos jahdissa saa saalista, pääsee kokkaamaan riistaruokia. Kolmannes vastaajista halusikin nähdä eräohjelmassa riistaruokien valmistusta.

"Jahtiköksää" on tarjolla sunnuntain kuudennessa jaksossa. Silloin valmistetaan herkullista sepelkyyhkyä.

Ohjelma näkyy suorana antenni-tv:n kanavapaikalla 26 aina sunnuntaisin kello 11.00. Samana päivänä kello 15.00 ohjelma julkaistaan verkossa MT:n eräosastolla, josta voi katsoa myös sarjan aiemmat jaksot.