Eräohjelmassa hiihdetään riekkojen perässä Inarissa ja pohditaan riistaruokinnan tarpeellisuutta – "vähempikin riittäisi"

Tunturimaisemat ovat Inarissa kauniit, mutta riekkoja eivät Tero Sorosen gordoninsetterit ylhäältä löytäneet, kun Jahtikuksan Olli Kangas hiihti heidän matkassa maaliskuussa.

Mutta kun miehet eivät kavunneet tunturiin asti hiihtämään, vaan sivakoivat tiheässä metsikössä, alkoi riekkojen syönnösjälkiä ja riekkojakin löytymään. Talvijahtitunnelmiin pääsee MT-Jahtikuksa eräohjelman seitsemännessä jaksossa.

Etelässä on ollut leuto ja lumeton talvi. Pertti Forsmanilla on Lopella riistanruokintapaikka metsän siimeksessä. Ruokinnalla on saatu valkohäntäpeuroja ohjattu pois lähialueella sijaitsevalta mansikkatilalta.

Ruokintapaikalla on tarjolla viljaa, heinää ja nuolukiviä. Paikka ohjaa eläimiä myös pois teiden läheisyydestä etsimästä suoloja.

"Aikoinaan ei riistaa ruokittu ollenkaan, sitä pidettiin turhana. Sitten houkutteluruokittiin, jotta saatiin eläimet ampumapaikoille. Sanoisin, että nykyään vähempikin riittäisi, etenkin tällaisena talvena", pohtii Forsman.

Eräohjelmassa piipahdetaan myös eläintentäyttäjä Esa Kemppaisen luona sekä osallistutaan näätäjahtiin, missä apuna on kaksi lyhytkarvaista saksanseisojaa.

Eräohjelma näkyy suorana antenni-tv:n kanavapaikalla 26 aina sunnuntaisin kello 11.00. Samana päivänä kello 15.00 ohjelma julkaistaan verkossa MT:n eräosastolla, josta voi katsoa myös sarjan aiemmat jaksot.