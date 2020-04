Video: Tässäkin asiassa on otettu mallia Ruotsista – syksyisin Ylä-Lappi täyttyy riekkokantaa selvittävistä kanakoirista ja heidän omistajistaan

Ruotsissa vastaava malli on ollut käytössä vuodesta 1994.

Vuosittain elokuun alussa on Ylä-Lappiin matkaa kanakoirien omistajia suorittamaan linjalaskentoja. Linjalaskennalla saadaan tietoon riekkokannan tiheys.

Linjalaskentaa Ylä-Lapissa on toteutettu 2008 vuodesta asti. Mallia laskentaan on otettu Ruotsista, jossa vastaava malli on ollut käytössä vuodesta 1994 tunturialueen riekkokantojen seurannassa.

Vuosittain tavaransa ja koiransa pakkaa autoon myös tyrnäväläinen Metsähallituksen ylitarkastaja Ahti Putaala.

