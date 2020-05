Kekäle-vaateketjun toimitusjohtaja: "Vaateteollisuuden ja vähittäiskauppojen pitää kyetä uusiutumaan, kertakäyttömuodista on päästävä"

Joonas Kekäleen mukaan heidän tavoitteena on myydä ihmisille lempivaatteita, joille kertyy paljon käyttökertoja.

Kekäle sai Business Finlandin 100 000 euron kehittämistuen. "Se käytetään hankkeisiin, joiden avulla sopeudumme digitaalistuvaan maailmaan ja varaudumme epidemian venymiseen", kertoo Joonas Kekäle.

Joensuulainen Joonas Kekäle ei varmasti valinnut helpointa urapolkua, kun hän vuonna 2015 aloitti Kekäle-vaateketjun toimitusjohtajana.

Yrittäjäperheelle tyypilliseen tapaan Joonas Kekäle työskenteli yrityksen Joensuun myymälässä hyvin nuoresta pitäen. Vuonna 2000 hän aloitti opinnot Helsingin kauppakorkeakoulussa ja valmistui vuonna 2005.

"Mietin tulevaisuuttani hyvin tarkkaan. Johtoajatuksenani säilyi, että työskentely perheyrityksessä on uskomaton mahdollisuus, jota en halunnut jättää käyttämättä."

Perheyrityksen palveluksessa Kekäle aloitti taloushallinnon asiantuntijana ja lisävastuuta tuli franchising-myymälöiden johtamisesta.

Ulkomaisten vaateketjujen kivijalkamyymälät sekä verkkokaupat ovat syrjäyttäneet viime vuosikymmeninä ison joukon kotimaisia vaatteiden vähittäiskauppoja ja -ketjuja.

Kotimaisista jäljellä ovat Halonen ja Kekäle.

Kekäleen ensimmäinen myymälä perustettiin vuonna 1957 Joensuuhun. Yritys laajeni ja myymälöitä avattiin myös muun muassa Kiteelle, Mikkeliin, Tampereelle ja Lappeenrantaan. Vuonna 2012 aukesi verkkokauppa.

Kun Joonaksen isä Hannu Kekäle aloitti vuonna 1980 toimitusjohtajana, suomalainen kuluttaja ei rampannut jatkuvasti vaatekaupassa vaan osti tarpeeseen ja teki valintoja harkiten.

"Halusin kiillottaa sen vanhan Kekäleen esiin ja terävöittää meidän toiminta-ajatuksen", kertoo Joonas tavoitteestaan, kun hän aloitti toimitusjohtajana.

Toimitusjohtajavaihdos tehtiin suunnitelmallisesti vuonna 2015. Joonas sanoo, että hänen isänsä siirtyi tyylikkäästi hallituksen puheenjohtajaksi ja ymmärsi jättää päivittäisen liiketoimintaa koskevan päätöksenteon toimivalle johdolle.

Jo ennen toimitusjohtajuutta Joonas Kekäle kertoo panneensa muistikirjaan ajatuksiaan ja ideoitaan liiketoiminnan kehittämisestä. Hän ei tyytynyt vain kiillottamaan vanhaa Kekälettä esiin, vaan on luotsannut perheyrityksen rohkeasti uusille urille.

Vuonna 2017 Kekäle-ketju laajeni Raisioon ja Vantaalle, vuonna 2019 avattiin myymälät Ouluun ja Helsinkiin. Nyt myymälöitä on yhteensä 11.

Tekstiiliteollisuuden tiedetään tuottavan päästöjä yhtä paljon kuin lento- ja laivaliikenteen yhteensä. Alaan liitetään ympäristö- ja monia muita ongelmia. Niiden takia vaateketjun toimitusjohtajaa haastetaan lähes päivittäin.

"Esitettyihin kysymyksiin on osattava vastata ja muutoksia on tehtävä, ei voi vain tyytyä myymään vaatteita", Kekäle sanoo.

Tekstiiliteollisuuden raaka-aineiden tuottaminen kuormittaa ympäristöä eniten, siksi tekstiilit pitäisi pitää käytössä mahdollisimman pitkään.

"Meidän tavoite on myydä ihmisille heidän lempivaatteitaan, joille kertyy paljon käyttökertoja. Vaatteita ei pidä ostaa joka viikko."

Kekäleellä työskentelee noin 200 henkeä. He ovat valmiina auttamaan asiakkaita, jotta he löytäisivät sopivia vaatteita. Vain sopivista ja istuvista vaatteista voi tulla lempivaatteita, Joonas Kekäle muistuttaa.

Vaatteiden verkkokauppa on lisääntynyt koko ajan. Verkkokauppa-asiakkaiden palveleminen on haaste, Joonas myöntää. "Meillä on asiakaspalvelija chat-linjalla, mutta ei siinä pysty luomaan samanlaista asiakaskontaktia kuin myymälässä."

Kun asiakas ja myyjä kohtaavat myymälässä, on helpompi esimerkiksi arvioida, kuinka hyvin asiakkaan valitsema vaate sopii yhteen hänen muiden vaatteidensa kanssa. Kehu myös sitouttaa asiakasta, meidän tavoite on pitää asiakas pitkään tyytyväisenä, Joonas sanoo.

Valtaosa suomalaisista ostaa vaatteensa marketeista. Sielläkin ostoksia tehdään helposti hetken huumassa, vaikka kertakäyttökulttuuri rinnastetaan useimmiten ulkomaisiin ketjumyymälöihin. Myös marketeissa pitäisi tehdä entistä vastuullisemmin vaatteiden vähittäiskauppaa, Kekäle sanoo.

Vaatteiden käyttökertojen lisäämisen rinnalla tekstiilien raaka-ainevalinnat ovat tärkeitä tulevaisuuden vaateteollisuudessa. Uudenlaiset vaatekuidut kiinnostavat myös Joonasta. Yksi kiinnostavimmista vaihtoehdoista on selluloosasta tehty kuitu.

Joonas toivoo, että viiden vuoden päästä vaateteollisuus ja vähittäiskauppa ovat nykyistä vastuullisempaa bisnestä.

"Ihmisillä on silloin kaapeissaan sopiva määrä vaatteita, kun niitä kaikkia käytetään. Lähellä tuotettujen vaatteiden määrä on kasvanut, vaatteiden elinkaari on pitempi ja vaatteiden vuokraus lisääntynee."

Perheyrityksiä pidetään sisäänpäin kääntyneinä. Joonas kertoo hankkineensa rohkeasti vaikutteita ja neuvoja yrityksen ulkopuolisilta konsulteilta esimerkiksi digitalisaatioon.

"On hyvä kuulla, miten toimimme ulkopuolisen silmin. Me valitsemme sitten ehdotetuista muutoksista meille sopivimmat."

Kevään koronapandemia on muutos, johon ei ollut mahdollisuutta varautua. Yritys sulki 23. maaliskuuta kaikki myymälänsä, myyjät ovat lomautettuina, vain verkkokauppa toimii.

"Halusimme toimia vastuullisesti henkilökuntaamme ja asiakkaitamme kohtaan. Saimme päätöksestä myös henkilökunnalta kiitosta lomautuksista huolimatta."

Nyt yksittäisiä myymälöitä on alettu avata rajoitetuin aukioloajoin.

Kekäle sai Business Finlandin 100 000 euron kehittämistuen. Tuki käytetään karkeasti kolmeen eri hankekokonaisuuteen: verkkokaupan sisältö siirretään avoimen lähdekoodin versioon, myymäläjärjestelmä modernisoidaan sekä tietovarastointimalli ja datamallit synkronoidaan johtamisen tueksi.

Suomessa pukeutumiseen liittyviä kielteisiä sananlaskuja on useampia. Yksi niistä kuuluu, että rumat ne vaatteilla koreilee. Joonas haluaa nostaa esiin, miten iloinen asia pukeutuminen on.

"Vaatteet vaikuttavat siihen, miltä meistä tuntuu ja miten kannamme itsemme. Ei se ole koreilua."

Jo edesmennyt Kekäleen perustaja Veikko Kekäle oli aikanaan samoilla linjoilla. Hän on todennut, että tyylikkyys ei synny vaatteista, vaan siitä, mitä ne saavat kantajansa tuntemaan.

42-vuotias joensuulainen on kolmannen polven toimitusjohtaja perheyrityksessä. Isovanhemmat Maire ja Veikko Kekäle perustivat Lasten Pirtti -nimisen vaatekaupan Joensuuhun vuonna 1957. Siitä kaupasta alkoi Kekäleen tarina.

Isä Hannu Kekäle aloitti toimitusjohtajana vuonna 1980, ja Joonas tarttui tehtävään vuonna 2015. Hänen veljensä Tuomas vastaa ketjun miestenvaatteiden ostamisesta.

Koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Suhtautuu kunnianhimoisesti yrityksen kehittämiseen. Katse on tiukasti tulevaisuudessa, ei peräpeilissä. "Meidän on oltava puoli askelta asiakkaan edellä, mutta ei enempää."

Kekäleen liikevaihto oli noin 25 miljoonaa euroa vuonna 2018. Liikevaihto nousi yli 8 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Tilikauden voitto oli 4,6 miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti 15. Ketjun pääkonttori on Joensuussa.

