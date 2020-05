Lapin poliisilaitos tutkii epäiltyä porovarkautta

Jouni Porsanger

Lapin poliisilaitos tutkii Paistunturin paliskunnassa tapahtuneeksi epäiltyä porovarkautta. Poliisi lähetti asiasta tiedotteen torstaina.

Paistunturin paliskunta teki sunnuntaina poliisille rikosilmoituksen epäillen poroja anastetun korvamerkkejä ynnä muita tunnisteita väärentämällä ja liittämällä porot omien porojen joukkoon.

Paliskunta on selvittänyt asiaa omin toimenpitein. Näiden selvittelyjen sekä poliisille kertyneiden tietojen perusteella asiaa on ryhdytty tutkimaan törkeinä varkaus- ja väärennysrikoksina. Anastetuksi epäillyn omaisuuden arvo on arvioitu huomattavaksi.

Tutkinnan ollessa hyvin alkuvaiheessa poliisi ei tiedota aiheesta enempää.