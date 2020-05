Asiantuntija, joka ansaitsee kiitoksen

Olen jo monen monta vuotta kirjoittanut valkoposkihanhista ja niiden aiheuttamista ongelmista itärajan viljelijöille. Tänä keväänä tilanne on ollut itärajan tuntumassa ennätyksellisen paha, mutta on se paha ollut ennenkin.

Monen tekee varmasti mieli kaataa täyslaidallinen lietettä hallinnon ja poliitikkojen niskaan siitä vähästä, mitä ne ovat asian ratkaisemiseksi tehneet.

Mutta ainakin yhden paikallisen ympäristöhallinnon asian­tuntijan kehotan säästämään lietekylvyltä. Pohjois-Karjalan ely-keskuksen luonnonsuojeluasiantuntija Mika Pirinen on tehnyt varmasti kaikkensa ja enemmänkin paikallisten viljelijöiden hyväksi.

Joko pelko tai ylimielisyys saa liian monet virkamiehet pysymään työhuoneissaan.

Pirinen taitaa viettää hanhien muuttoaikaan suurimman osan ajastaan kentällä ja kiertää viljelijöiden pelloilla. Niiltä pelloilta ei löydy kovinkaan aurinkoisia juttukavereita vaan suuttuneita ja turhautuneita viljelijöitä, jotka on ajettu monelta suunnalta ahtaalle. Siitä huolimatta, joka kevät- ja syysmuutto Pirinen on ollut käytettävissä.

Pirinen on ohjeistanut viljelijöitä hakemaan monivuotisia häirintälupia, jotta viljelijöiden ei tarvitsisi käydä luparumbaa läpi joka vuosi.

Hän on neuvonut viljelijöitä hakemaan häirintälupaa isolla joukolla laajalle alueelle sen sijaan, että jokainen olisi hakenut sitä erikseen. 150 euron maksu on hakemus-, ei hakijakohtainen. Kun maksua on jakamassa iso joukko ihmisiä, kustannus on yhtä tilaa kohti pienempi.

Hän ei ole turvautunut korulauseisiin, kun on käynyt selväksi, että käytettävissä olevat valkoposkihanhien häirintä­keinot eivät kerta kaikkiaan tehoa.

Jos suustasi meinasi livahtaa, että töitään Pirinen vain tekee, voin vakuuttaa, että tekee enemmän.

”Ely-keskuksen virkamiehet ovat tehneet nyt sen, minkä paikalliset viranomaiset voivat. Tilanne on ajautunut vakavaan konfliktiin, häirintä ei enää tehoa. Tarvitaan poliittista päätöksen­tekoa ja ympäristö- sekä maa- ja metsätalous­ministeriötä tekemään ratkaisuja.”

Kun paikallinen ympäristöhallinnon edustaja sanoo näin ja antaa sen vielä julkaista, ymmärtää, että kyse ei ole mistään leipäpapista.

