Video: Ruovetinen metsästysseura ylläpitää talkoilla koko kylän erä- ja luontokeskusta – "Mehän järjestämme tänne tarvittaessa cateringin"

Pajusen Eräilijöitten erä- ja luontokeskus palvelee koko kylää ja suurehkoa joukkoa vierailijoitakin. Joitakin vuosia sitten Ruoveden Pajuskylässä toimivan metsästysseuran erä- ja luontopolkua talloi tuhansia vieraita vuosittain. Sitten kysyntä hiipui - kunnes nyt on taas kuhinaa.

Nyt rakennetaan ennestäänkin hyvin varustellulle eräkeskukselle sauna ja lisää puuvarastoa - puita kun tulee lahjoituksina ja tarve epäilemättä kasvaa kun heinäkuussa päästään lyömään löylyä.

"Saimme ostettua kunnalta tämän hehtaarin tontinkin omaksi, nyt on hyvä motivaatio rakentaa lisää", iloitsee seuran puheenjohtaja Allan Arponen.

Erä-ja luontokeskuksen sekä luontopolun kunnostustalkoita on pidetty muutamia kertoja viikossa, ja kun osaamista riittää, niin valmista tulee nopeasti. Ja jälki on ammattimaista luokkaa. Eräkeskuksessa on jopa matonpesuyksikkö linkoineen päivineen.

"Meidän isoon kotaan mahtuu 50 henkeä vaikka kokoustamaan, ja yöpymistilojakin on parillekymmenelle vieraalle", Arponen kertoo.

Erä- ja luontopoluksi 3,5 kilometrin reittiä kutsutaan sen vuoksi, että reitin varrella on luontotiedon lisäksi myös metsästyksen eri muotoja esitteleviä infotauluja ja esimerkiksi loukkuja. Reitin kohokohta on näkötorni, josta näkee upeat Tarjanneselän maisemat. Ja jos osaamista riittää, voi hyvänä päivänä bongata kymmeniä eri lintulajejakin.

Uusi sauna nousee kauniin pienen hiekkarannan tuntumaan. Jos ei tämä saa varauskirjaa täyttymään, niin mikä sitten?

"Mehän järjestämme tänne tarvittaessa cateringin myös, tai pienemmille porukoille laitetaan hyvät sapuskat omin voimin, Arponen kertoo.

Kiinnostus Pajuskylän eräkeskusta kohtaan oli alkanut jo ennen koronakevättä. Ehkä yksi kevään myönteinen vaikutus on se, että ihmiset huomaavat tällaisten palvelujen arvon uudelleen. Ainakin jutuntekopäivän talkooväki oli iältään 60 vuoden paremmalla puolella.

"Me tehdään tätä nyt vähän niinkuin ittellemmekin, katotaan sitten mitä seuraavat tekevät kun meistä aika jättää", Arponen pohdiskelee.

Toivoa sopii, että seuroissa ympäri maata herää myös talkooinnostus, sen lisäksi että luontoreitit ja mökkeily kiinnostaa nuorta aikuisväestöä taas entistä enemmän. Ilman osaavaa ja ahkeraa talkooväkeä ei nimittäin synny tällaisia upeita, koko kyläyhteisölle tärkeitä palvelevia keskuksia kuin tämä Pajusen Eräilijöitten toimintakompleksi.

