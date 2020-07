MTV: Monet tunnetut vaikuttajat joutuneet asevarkauden kohteeksi, aseet löytyneet myöhemmin liivijengin hallusta – aseita on viety Antti Herliniltä, Kari Jordanilta ja Esa Härmälältä

Aiemmin poliisi on kertonut, että yhden liivijengiin liittyvässä tutkinnassa löytyneen metsästyshaulikon arvo on yli 100 000 euroa.

Sanne Katainen

Muun muassa Antti Herlinin aseita päätyi United Brotherhoodin haltuun.

Suomen rikkaimpana miehenä tunnetun Antti Herlinin yli 100 000 euron arvoinen haulikko on löytynyt liivijengi United Brotherhoodin asevarastosta. Asiasta kertoo MTV Uutiset.

Haulikko varastettiin Herliniltä kesällä 2015. Tuolloin varkaan matkaan lähti myös muita arvokkaita ampuma-aseita. Aseet löytyivät liivijengi United Brotherhoodin (UB) jäseniin kohdistuneiden kotietsintöjen yhteydessä viime vuonna.

Aiemmin poliisi on kertonut, että yhden liivijengiin liittyvässä tutkinnassa löytyneen metsästyshaulikon arvo on yli 100 000 euroa. MTV Uutisten tietojen mukaan tuo haulikko on Holland & Holland -merkkinen ase. MTV:n jutussa arvioidaan, että myös liivijengissä oltiin tietoisia aseen arvosta.

Herlin ei suinkaan ole ainoa varakas ja tunnettu henkilö, joka on joutunut asevarkauden kohteeksi. MTV:n mukaan saman tutkinnan yhteydessä selvisi, että Metsä Groupin entiseltä toimitusjohtajalta Kari Jordanilta vietiin viime vuonna murron yhteydessä kaksi asekaappia, jotka olivat täynnä erilaisia kivääreitä, haulikoita ja pistooleja. Osa näistä löytyi samaan aikaan Herlinin haulikon kanssa.

Myös MTK:n säätiön hallituksen puheenjohtaja Esa Härmälä on MTV:n mukaan joutunut asevarkauden kohteeksi. Häneltä vietiin noin kaksi vuotta sitten kaksi kivääriä ja haulikko. Aseet löytyivät United Brotherhoodin tiloista ja yhden UB:n alajengin jäsenen asunnosta.

MTV: Suomen rikkaimmalta mieheltä Antti Herliniltä vietiin huippukallis haulikko – poliisi löysi arvoaseen United Brotherhood -pomon asevarastosta