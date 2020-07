Ravustuskausi alkaa huomenna – ota huomioon nämä asiat ravustaessasi

Etenkin rapuruttoa on syytä ehkäistä, sillä erittäin uhanalainen jokirapu kärsii siitä pahoin.

Jaana Kankaanpää

Ravustusvälineet tulee putsata hyvin ennen niiden siirtoa vesistön toiseen osaan tai toiseen vesistöön. Arkistokuva.

Tämänvuotinen ravustuskausi alkaa huomenna 21. heinäkuuta kello 12 ja päättyy 31. lokakuuta.

Kalatalouden Keskusliitto muistuttaa, että kaikkien ravustavien tulee muistaa pyytää vesialueen omistajan lupa ja lisäksi maksaa kalastonhoitomaksu, mikäli ravustaja on 18–64-vuotias.

Merrat tulee merkitä kohoilla, jotka ovat vähintään viisi senttimetriä veden pinnan yläpuolella. Mertoihin pitää lisäksi merkitä ravustajan nimi ja yhteystiedot sekä myös pyydysmerkki, jos vesialueen omistaja sitä edellyttää.

Rapuruton ehkäiseminen on erittäin tärkeää, muistuttaa Kalatalouden Keskusliitto. Rapurutto on erityisen kohtalokas jokiravulle, joka luokiteltiin viime maaliskuussa erittäin uhanalaiseksi ja jolle on määritetty suojeluarvo.

Rapurutto on levinnyt Suomeen täplärapujen mukana, ja Metsähallituksen mukaan lähes kaikki täpläravut kantavat rapuruttoa.

Tautia voi ehkäistä desinfioimalla, kuivaamalla tai pakastamalla kaikki ravustusvälineet ennen niiden siirtoa vesistöstä toiseen tai saman vesistön eri osaan.

Metsähallitus neuvoo verkkosivuillaan, että desinfiointiin sopii esimerkiksi 4-prosenttinen formaliini tai väkiviinaseos, jossa on kolme osaa väkiviinaa ja yksi osa vettä.

Pakastamiseen riittää kaksi vuorokautta -20 asteessa. Kuivaaminen onnistuu parhaiten auringossa tai 80-asteisessa saunassa, jossa välineitä pitäisi pitää vähintään viiden tunnin ajan.

Metsähallitus tiedottaa, että ravustuksessa käytettävien syöttien pitäisi olla joko pakastettuja tai peräisin rapujen pyyntivedestä, jotta rapurutto ei leviäisi niiden mukana.

Jos ravustaessaan huomaa rapuruton viitteitä, eli kuolleita rapuja, kehottaa Metsähallitus ottamaan yhteyttä Erälupien asiakaspalveluun.

Kuolleissa jokiravuissa ei yleensä näy rapuruton oireita, sillä ne kuolevat tautiin hyvin nopeasti, kertoo Metsähallitus. Tartunnan saaneessa täpläravussa voi puolestaan näkyä tummia läikkiä kuoressa ja nivelissä.

Jos jokiravun kuoressa kuitenkin näkyy poikkeamia, voi sen lähettää tutkittavaksi Ruokavirastoon.

