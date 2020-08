MT testasi Garminin trap-ammuntalaitetta – se analysoi jokaisen laukauksen ja laukauskuvion, riippumatta siitä meneekö laukaus ohi tai hajottaako se kiekon tomuksi

Konenäkö ei tee autuaaksi tai paremmaksi ampujaksi, mutta on varmasti oiva avustaja etenkin kilpailevalle ampujalle, totesi testiryhmä.

Xero S1 -laitteen konenäkö pitää asemoida jokaiselle trapin viidestä ampumapaikasta erikseen ja kuitata ammuttava paikka laitteelle.

Taisi jäädä taakse ja nyt meni oikealta ohi? Jos käy vähääkään ampumaradalla ja rohkenee kysymään neuvoja haulikkoammuntaan, saa hyvin nopeasti jonkun seisomaan taakseen ja kuulee analyysin siitä, miksi kiekko ei mennyt rikki.

Garmin toi vuoden 2019 keväällä markkinoille Xero S1 Trapshooting trainer -nimisen laitteen. Sitä markkinoidaan ensimmäiseksi oikeaa ammuntatilannetta seuraavaksi liikuteltavaksi ammuntalaitteeksi.

Laite ei kuikuile ampujan olan yli, vaan se asetellaan puolen metrin päähän ampujan eteen. Se hyödyntää muun muassa konenäköä ja seuraa laukaisua, hauliparven kulkua, savikiekon lentorataa, kiekon rikkoutumista tai säilymistä ehjänä ja tekee analyysin koko paketista. Yksinkertaisimmillaan laite pitää kirjaa osumista ja ohilaukauksista.

Lari Lievonen Ammuntalaitteen näyttö on selkeä, käyttöjärjestelmä käyttäjäystävällinen ja kieleksi saa valittua suomen. Kuvakaappaus Garminin sovellusnäkymästä Laite pitää kirjaa ammutuista kierroksista, osumista, ohilaukauksista ja nämä tiedot siirtyvät sovellukseen.

MT testasi Xero S1:tä Pohjois-Karjalan Kanakoirakerhon kahden jäsenen Pertti Riikosen ja Antti Tolvasen kanssa.

Aivan ensimmäisenä litiumioniakulla varustettu laite on ladattava. Käyttöopas ja muut tarvittavat ohjeistukset löytyvät suomeksi, laitteen käyttökieleksi voi myös valita suomen.

Sekä oppaan että laitteen suomen kieli ovat sinänsä sujuvaa kieltä, mutta teksteistä jää vaikutelma, että käännöstyötä ei ole tehnyt haulikkoammuntaan perehtynyt kääntäjä.

Selkeitä lapsuksiakin löytyy, esimerkiksi Garminin verkkosivujen tuotesivulla akun kestoksi ilmoitetaan "jopa 8 ammusta (2,5 tuntia)".

Xero S1:sen kaveriksi kannattaa ladata ehdottomasti mobiilisovellus, jonka kautta analytiikan selaus on näppärää. Tiedot siirtyvät laitteesta sovellukseen jouhevasti parittamalla kännykkä laitteen kanssa bluetooth-yhteydellä.

Varsinainen käyttö alkaa aina näppäilyllä. Ensin näppäillään ampujan aseen tiedot muun muassa kaliiperi, piippujen pituudet ja supistukset. Sitten valittavana on kaksi tilaa, joko trap- tai upland.

Upland-tila soveltuu itsenäiseen harjoitteluun yhdellä kiekonheittimellä, sitä emme testanneet. Trap-tila on ohjelmoitu amerikkalaisen trapin sääntöjen mukaan.

Kun laite on ampumapaikalla ampujan edessä, pitää se seuraavaksi suunnata niin, että laitteen kameralla on esteetön näkymä kiekkojen lentoradalle ohjeiden mukaan. Ohjeet kannattaa muuten ihan oikeasti lukea ennen radalle menoa, helpottaa kummasti käyttöä radalla.

Ammunnan aikana havaitsimme, että laite hukkasi jonkin verran syystä tai toisesta kiekkoja, vaikka laitteen suuntauksen piti olla ohjeen mukainen. Osan rikki ammutuista kiekoista laite tulkitsi ohiammutuiksi ja ohiammuttuja sirpaleosumiksi.

Omin silmin havaitut rikki ammutut kiekot voi lisätä tuloslistaukseen käsin, se ei ole ongelma. Mutta jäimme pohtimaan syitä, jotka aiheuttavat vaikeuksia kiekon seuraamisessa. Optimiolosuhteissa aurinko paistaa esteettömästi, varjoja ei synny ja ampumarata-alueella on vain lyhyttä nurmea. Näin optimeissa olosuhteissa ollaan harvoin.

Trap-tila on ohjelmoitu amerikkalaisen trapin sääntöjen mukaan. Kotoisen metsästystrapin ja amerikkalaisen version välillä lienee eroja kiekkojen lentoratojen ja mahdollisesti kiekkojen lähtönopeuden suhteen. Olosuhteiden lisäksi erot lajien välillä voisivat selittää hukattuja kiekkoja.

Laitteen alkuperäiseen pakettiin kuuluu matala kolmijalka, jolla laitetta voi käyttää. Suositeltavinta lienee käyttää lisävarusteena ostettavaa pitempää kolmijalkaa tai kameroille tarkoitettuja kolmijalkoja. Testauksessa käytimme kameran kolmijalkaa, joka soveltuu laitteeseen. Alkuperäispakkauksen matala jalka on niin matala, että sen käyttö olisi todennäköisesti aiheuttanut enemmän hukattuja kiekkoja.

Olennainen osa laitteen käyttöä on mobiilisovellus. Tiedot siirtyvät sovellukseen bluetooth-yhteydellä.

Laitteena Xero S1 antaa luotettavan vaikutelman. Se on tukeva ja tärkeille osille on hyvä suojaus. Laitetta on miellyttävä näppäillä, eikä tekstit tai valikot ole pientä piiperrystä.

Xero S1 maksaa 1 049 euroa. Se on paljon rahaa se, sillä rahalla ampuisin omalla lähiradallani yhteensä 174 kierrosta trappia 6 euron kierroshintaan.

Trapissa on viisi ammuntapaikkaa, laite on suunnattava erikseen jokaisella paikalla. Tämä ei kestä kovin kauaa, mutta hetken kuitenkin. Siksi laite soveltuu testiryhmän mielestä parhaiten itsenäiseen harjoitteluun tai harjoitteluun tutulla porukalla, jossa ammuntarytmin muutokset laitteen kanssa värkkäämisen takia ei aiheuta turhaa tuskailua muille ampujille.

Totesimme myös testiryhmän kanssa, että laite on varmasti oiva apu tavoitteellisesti trap-ammuntaa harrastavalle ja kilpailevalle ampujalle. Analytiikkaa on tarjolla paljon. Laite muun muassa laskee onko ohiammuttu enemmän oikealta vai vasemmalta, onko ammunnassa muuten toispuoleisuutta. Se arvioi myös jokaisen rikki mennen kiekon hajotusasteen, onko se aivan pölynä, rikki vai oliko kyseessä sirpaleosuma.

Laite laskee myös muun muassa laukaisukuvion keskikohdan sijainnin suhteessa kiekkoon, laukaisukuvion suunnan suhteessa kiekkoon ja kiekon etäisyyden hajoamishetkellä.

Isompien ampumaratojen kannattaisi testiryhmän mielestä myös harkita laitteen hankkimista vuokrauskäyttöön.

Pelkästään metsästystä harrastavalle ja satunnaisesti radalla ampuvalle laite on testiryhmän mielestä turhan kallis. Jäämme mielenkiinnolla seuraamaan, miten tämä vasta viime vuonna markkinoille tullut laite kehittyy.

Lienee sanomattakin selvää, että ei laite opeta ketään ampumaan, vaikka saatavilla olisi millainen tietomäärä tahansa ohiammutuista kiekoista ja osumista tai laukaisukuvioista.

Toimittaja tietää ilman konenäköäkin, että ammun enemmän ohi oikealta kuin vasemmalta. Vasemmalle pakeneva kiekko tai lintu tarkoittaa, että tiivistän ammunta-asentoani vasemmalle, kun seuraan ammuttavaa kohdetta. Se taas edistää osumista, kun haulikko on tiiviisti poskella. Oikealle asento on väljempi, jolloin ohilaukaukset ovat todennäköisempiä. Tämä väljyys taas korjaantuisi parhaiten nostoharjoituksilla.

Testiporukassa mukana olleella kahdella muulla ampujilla osumaprosentit ovat vuosien harjoittelun ja kilpailemisen tuloksena kovat. Heitä laite voisi palvella siinä tilanteessa, kun ampumiseen tulisi hetkellinen blackout ja säännönmukainen virhe. Konenäkö ja tutkatekniikka voisivat olla oivat apurit vinkkaamaan, missä virhe piilee.

Sillä kuten joku on joskus sanonut, ampuminenhan on helppoa, osuminen on oma lukunsa.

Savikiekon hajoamisasteet on pisteytetty. Eniten saa pisteitä pirstoutuneesta kiekosta, puhdas osuma on toiseksi paras, sirpale osuma irrottaa kiekosta vain palan, mutta ei hajota sitä.