Entisen kuparikaivoksen alueelle perustettu Hammaslahden ampumarata Joensuussa ponnisti lakkautettavien ratojen listalta kehitettäviin kohteisiin

Pohjois-Karjalan ensimmäinen compak sporting -rata on ollut hitti.

Lari Lievonen

Jarmo Tanninen kiittelee pohjoiskarjalaisia liikemiehiä, joiden lahjoitusten turvin Hammaslahden radalle saatiin hankittua viime vuonna kaikki tarvittavat välineet compak sportingin ampumista varten.

Pyhäselän Metsästäjien ampumarata sijaitsee Hammaslahdessa Joensuussa entisen kuparikaivoksen jätealtaan paikalla.

Viimeisen kolmen vuoden aikana radalla on paiskittu tuhansia talkootyötunteja. Radan toiminnallisuus on monipuolistunut ja yleisilme kohentunut.

Tärkein tavoite oli kuitenkin saada ammunnasta aiheutuva melutaso laskemaan. "Radan melusta valitettiin ja uhkana oli, että pahimmassa tapauksessa rata suljettaisiin", kertoo Pyhäselän Metsästäjien puheenjohtaja Jarmo Tanninen.

Seura haki leader-rahoitusta hankkeelle, jonka tavoitteena oli äänivallien rakentaminen ja radan huoltorakennuksen kunnostaminen.

Myönteinen päätös tuli ja työt aloitettiin vuonna 2017. Hankkeen kokonaiskustannus oli yli 150 000 euroa, josta avustuksen osuus oli puolet ja puolet seura hankki lahjoituksilla ja talkootyöllä.

Äänivallit rakennettiin paikalle tuoduista maamassoista ja puunjalostustehtaiden kuorikkeesta. Radan tiepohjat syntyivät puretuista rakennuksista tehdystä betonimurskeesta.

Alkuperäisen suunnitelman mukaan radan huoltorakennus piti vain kunnostaa. Sen kunto oli kuitenkin niin huono, että tilalle rakennettiin uusi.

Vaikka kyse on entisen kuparikaivoksen jätealtaan päälle rakennetusta ampumaradasta, jätemaiden käyttö ei ole sallittua ja kaiken käytettävän maa-aineksen alkuperä on oltava tiedossa, huomauttaa Tanninen.

Hammaslahden radalla on voimassaoleva ympäristölupa. Radan kehittämisen ja kohentamisen ovat huomioineet myös ympäristöviranomaiset. "Hammaslahti oli jo laitettu lakkautettavien ratojen listalle, nyt pääsimme kehitettävien ratojen joukkoon."

Leader-avustuksen lisäksi rataa on kunnostettu muun muassa Joensuun kaupungin maaseudun kehittämisavustuksella ja yksityisten lahjoitusten turvin.

Viime kesänä valmistui compak sporting -rata. Laji jäljittelee metsästysammuntaa haulikolla ja sitä ammutaan Hammaslahdessa skeet-radalla. Vakioitujen lentoratojen sijaan compakissa kiekonheittimet on sijoitettu eri puolille rataa ja kiekot lentävä kohti, yli tai eri tavoin sivuttain. Ampujia on riittänyt hyvin.

"Kyseessä on 20 000 euron investointi, jonka rahoittivat pohjoiskarjalaiset liikemiehet. He eivät halua nimiään tai yrityksiään julkiseen tietoon, he tukevat ampumaurheilua rakkaudesta lajiin sekä metsästysharrastukseen. Siitä heille iso kiitos."

Tanninen arvioi, että tänä vuonna radalla ylittyy 200 000 laukauksen raja. Ennen kunnostustöitä laukausmäärä oli alle puolet nykyisestä.

Laukausmäärät tiedetään, sillä ympäristölupa edellyttää muun muassa laukausmäärien laskemista ja kirjaamista. Tietojen perusteella arvioidaan melua. Säännöllisiä mittauksia ei tehdä.

"Haulikkoradoilla ammutaan vain silloin, kun paikalla on valvoja, joka pitää kirjaa laukauksista. Kivääri- ja pistooliradoilla pidetään myös laukauksista kirjaa, mutta niillä käydään ampumassa myös omatoimisesti. Näiden tietojen tueksi seulotaan vielä luodit ratojen penkoista ja lasketaan."

Tanninen korostaa, että ammuntaharjoittelu on todella tärkeää metsästäjille ja muille ammunnanharrastajille. Radan vuokralaisina ovat myös muun muassa reserviläiset ja Itä-Suomen poliisi.

"Ampumarata on oikea paikka harjoitella turvallista aseen käyttöä ja ammuntaa sekä aloittelijoille että kokeneille."

Raivatut vesakot, kuorikkeella huolitellut äänivallit ja nurmialueet ovat osa Hammaslahden radan uutta parantunutta yleisilmettä. Tanninen sanoo, että sillä on väliä, miltä asiat näyttävät. "Huoliteltu ilme kertoo, että toiminta on järjestäytynyttä ja nykyaikaista ampumaurheilua."

Lari Lievonen

Trap, skeet ja compak sporting kuuluvat Hammaslahden radan haulikkolajivalikoimaan.

Hammaslahden ampumarata