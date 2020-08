MTK:n naakkajahti alkoi eilen – Siikaisten jahdissa heti onnettomuus

Naakka siirrettiin kaksi vuotta sitten pesimäajan ulkopuolella metsästettäväksi rauhoittamattomaksi lajiksi. LEHTIKUVA / Roni Rekomaa

Lauantaina Satakunnassa Kokemäen Kauvatsalla naakkajahtiin osallistunut metsästäjä Mikael Kopio kertoo, että jahdin saalis jäi pieneksi.

Kopion mukaan Kokemäen Kauvatsalla jahtiin osallistui noin 20–30 metsästäjää. Hänen tiedossaan on, että jahdissa saatiin kiinni yhteensä kaksi naakkaa. Laiha saalis johtui siitä, että havaintoja naakoista tehtiin vain vähän.

"Eniten naakkoja näkee kesäkuussa, jolloin on niiden pesimisaika. Se (pesimisaika) on tietysti rauhoitettu jahdilta, mutta tähän aikaan vuodesta niiden jahtaaminen on vaikeampaa."

Satakunnan ja Pohjanmaan alueen maakuntien MTK-liitot kannustivat jäseniään osallistumaan elokuun alussa naakkajahtiin. MTK-liitot perustelivat naakkajahdin tarvetta naakkojen kannan kasvulla ja lintujen tekemillä tuhoilla.

"Kotimaatilallani on mansikkaa, ja esimerkiksi siellä naakat syövät kypsät marjat ja saattavat repiä katetta. Viljapelloilla ne katkovat korren ja rupeavat syömään jyviä. Varsinkin, kun on iso parvi, ne tekevät isot rahalliset vahingot. Puhumattakaan siitä, mitä ne tekevät vapaa-ajan asunnoille tekemällä pesiä piippuihin", Kopio kertoo.

Kaikkialla naakkajahti ei sujunut ongelmitta. Lounais-Suomen poliisin mukaan metsästäjä haavoittui naakkajahdissa Satakunnassa Siikaisissa, kun toisen metsästäjän ampuma laukaus osui häneen. Metsästäjä kuljetettiin hoidettavaksi sairaalaan. Poliisi tutkii tapausta.

Naakkajahti on saanut osakseen kritiikkiä. Birdlife Suomen suojelu- ja tutkimusjohtaja Teemu Lehtiniemi sanoi tiistaina STT:lle, ettei yleinen vähentämiskampanja kuulu järjestön mukaan nyky-yhteiskuntaan.

"Meidän mielestämme tällaisia tietyn lintulajin vähentämistapahtumia tai -kampanjoita ei pitäisi järjestää. Ne eivät ole tätä päivää", Lehtiniemi sanoi.

Kopion mukaan jahdin tarkoituksena oli lähinnä aktivoida metsästäjiä.

"Vaikka naakkojen jahtaaminen on viime vuodet ollut vapaata, ei se kuitenkaan ole merkittävästi lisääntynyt."

Naakka siirrettiin kaksi vuotta sitten luonnonsuojelulain rauhoituksen piiristä pesimäajan ulkopuolella metsästettäväksi rauhoittamattomaksi lajiksi sen kannan kasvun takia.

