Hämärännäkölaitteet tekevät kauppansa metsästysliikkeissä — "Niistä on ollut vähän pulaakin meillä.”

Jaana Kankaanpää

Metsästysliike Eräkontti sulkee kivijalkamyymälänsä vuoden lopussa.

Metsästysliikkeissä on kuluvan vuoden aikana riittänyt hyvin asiakkaita. Etenkin hämärännäkölaitteet ovat nostaneet kuluttajien keskuudessa suosiotaan.

Eräkontin hallituksen puheenjohtaja Ilkka Mäkelän mukaan korona-aika ei ole suuresti vaikuttanut asiointiin liikkeessä. Metsästäjäliiton ja sen piirien omistama Eräkontti Oy myy metsästystarvikkeita ammuksista aseisiin.

”Korona-ajan huomioiden kauppa on sujunut ihan kohtuudella. Meillä on ollut koko korona-ajan kivijalkamyymäläkin auki, ja kyllä siellä on asiakkaita kohtuudella käynyt.”

Etenkin panokset ovat tehneet rata-ammuntojen ansiosta hyvin kauppansa.

Hämärännäkölaitteiden kasvanut suosio on puolestaan tuore ilmiö yrityksessä.

”Nyt kun on tullut näitä uusia ja parempia hämärännäkölaitteita, ne ovat olleet suosittuja. Niistä on ollut vähän pulaakin meillä.”

Valonvahvistimien kasvanut suosio liittyy Riistakeskuksen viime vuonna myöntämiin poikkeuslupiin villisikojen ja supikoirien metsästyksessä.

Suomen Riistakeskus jakoi viime vuonna Itä-Suomeen poikkeuslupia ampua villisikoja metsästyslaissa normaalisti kielletyillä tavoilla, kuten hämärännäkölaitteiden avustuksella. Ratkaisulla haluttiin välttää afrikkalaisen sikaruton leviäminen Venäjältä Suomeen.

Myös Joensuussa tukikohtaa pitävässä Jokierässä on pantu merkille valonvahvistinten kasvanut menekki. Toimitusjohtaja Mika Lappalaisen mukaan myynti on muutenkin ollut kesän aikana vauhdikasta. Retkeilykengät ja panokset ovat olleet myyntiartikkeleissa ykkösenä.

”Kyyhkypatruunakuorma tuli noin viikko sitten, ja siitä alkaa olla aika iso myytynä. Kyllä porukkaa on ollut todella paljon liikkeellä”, Lappalainen päivittelee

Lappalaisen mukaan viime vuosi oli myynnin kannalta hiukan hiljaisempi, mutta nyt liiketoiminta on todella hyvällä tasolla.

”Porukka on varmaan koronan takia ajatellut viettää lomansa metällä", Lappalainen arvelee.

Pieksämäellä sijaitsevan Green Trail Oy:n omistaja Jari Huuskonen puolestaan kertoo kaupan sujuneen pikkaisen paremmin kuin aikaisempina vuosina. Hämärännäkölaitteiden menekki on kuitenkin ollut kasvussa myös Huuskosen yrityksessä.

"Kesällä kun on yötön yö, ne eivät niin tule asiakkaiden mieleen, mutta koko ajan kysytään enemmän ja enemmän".

Myös Huuskonen toteaa suosion taustalla olevan viime vuonna myönnetyt poikkeusluvat villisikojen ja supikoirien metsästämiseen hämärännäkölaitteilla.

"Monet ostavat sellaiset vehkeet ja istuvat illan kytiksellä. Ennen piti lähteä hämärällä pois, mutta nyt voi olla vähän pidempään."

Kohtalaisen hyvin sujuneesta vuodesta huolimatta Eräkontti aikoo sulkea Riihimäellä sijaitsevan kivijalkamyymälänsä viimeistään ensi vuoden alussa. Liike ehti toimia Riihimäellä yli 40 vuotta.

Mäkelän mukaan kivijalkaliikkeen lopettamista on pohdittu jo muutaman vuoden ajan. Koronatilanne ei päätökseen ole vaikuttanut.

”Eräkaupan kannattavuus on ollut ainakin meidän kannaltamme haasteellista. Tällä haetaan tehokkuutta ja kilpailukykyä toiminnalle. Asiakkaat vertailevat tänä aikana hyvin paljon hintoja ja ne voivat olla ostopäätöksen kannalta ratkaisevia.”

Yrityksessä ymmärretään, että etenkin aseiden puolella henkilökohtaisella palvelulla on iso merkitys asiakkaille, etenkin uusien harrastajien kanssa.

”Se henkilökohtainen palvelu tietysti nyt vähenee, mutta kattavuus ja kilpailukyky paranevat.”