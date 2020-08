Video: Näin toimii kyyhkykaruselli, kun Suomen suosituimman riistalinnun metsästys alkaa

Kyyhkyjahdissa keskeistä on lajitunnistus ja ampumatilanteiden valinta.

Kyyhkyjahti alkoi 10. elokuuta, joten monessa grillissä on varmasti paistunut herkullisia rintafileitä.

Kyyhkyjahdissa on oleellista, että metsästäjä on hyvin naamioitu ja riittävästi piilossa, sillä lintu bongaa paljaat kasvot kaukaa eikä tule ampumaetäisyydelle ollenkaan.

Kyyhkysiä houkutellaan saalistuspaikalle mm. vehnällä, kauralla ja herneillä. Houkuttelua tehostetaan usein kuvilla, joita on tarjolla monenlaisia yksinkertaisista muovilinnuista sähkötoimisiin robotteihin.

Koira kannattaa olla kaverina tässä jahdissa, muuten saattaa kyyhkysiä jäädä ketuille, kun ne monesti putoavat metsän puolelle eivätkä ihmisen etsintäkyvyt riitä niitä havaitsemaan. Koira sen sijaan hakee pöpelikköön pudonneet saaliit erehtymättä.

Koska osalla kyyhkyistä on metsästyksen alussa vielä pesintä kesken, on metsästettävä vain parvissa liikkuvia lintuja. Parvissa on pääosin nuoria saman vuoden poikasia ja pesinnän jo lopettaneita aikuisia.

Herkullista kyyhkystä saa metsästää lokakuun loppuun saakka.