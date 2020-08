Sudet raatelivat kahdeksan lammasta pihapiirissä Rääkkylässä: "Ei olla missään keskellä korpea"

Aikaisemmin sudet ovat pysyneet poissa pihapiiristä, mutta tänä vuonna havaintoja on tehty aikaisempaa enemmän.

Jarkko Tyynelä

Kahdeksan Tyynelän lampaista joutui susien tappamaksi

Lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Jarkko Tyynelän lampaista seitsemän joutui susien tappamaksi Rääkkylässä. Kahdeksas jouduttiin vammojen takia lopettamaan.

Lampaat ovat Tyynelälle enemmänkin harrastus ja osa niistä oli lemmikkejä. Nyt pohdinnassa on kuitenkin se, kannattaako harrastusta enää jatkaa.

"Ei sitä susia ruveta syöttämään, jos ne pihasta vie lampaat. Tässä on kuitenkin useamman talon rypäs eikä olla missään keskellä korpea", hän puuskahtaa.

Todennäköisesti asialla on ollut kaksi sutta. Yhdestä lampaista oli esimerkiksi kinasteltu niin, että sitä oli vedetty edestakaisin ja ruhon palasia oli laajalla alueella.

Tyynelän mukaan yksittäisiä susia on aikaisemminkin näkynyt, mutta pihapiiristä ne ovat pysyneet poissa. Viimeaikoina havainnot ovat kuitenkin lisääntyneet. Kyseessä oli jo toinen petovahinko vähän ajan sisään.

Samaa mieltä on myös Rääkkylän riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtaja Kimmo Pakkanen. Itä-Suomessa susia on ollut aina ja niiden kanssa on opittu elämään.

"Onhan silläkin samanlainen oikeus elää kuin muillakin metsän eläimillä. Kuitenkin jos susi aiheuttaa toistuvasti vahinkoa, niin miksei sitä saisi poistaa", Pakkanen pohtii.

"Poikkeuslupakäytäntöä on helpotettava niin, että häirikköyksilöiden poisto on mahdollista nopealla aikataululla", toteaa MTK-Rääkkylän puheenjohtaja Outi Hännikäinen.

Hännikäinen on huolissaan myös lasten turvallisuudesta. Jos sudet alkavat yleistyä alueella, on hänen mukaansa tarvittaessa löydyttävä rahaa järjestää koululaisille koulukyytejä.