Video: Nina Pärssinen avasi sorsastuskauden yhdessä 3-vuotiaan koiransa kanssa – "Tämä oli mahtava juttu Ainolle"

Sorsastuksen aloitus on monissa kanakoiraperheissä paljon odotetumpi juhla kuin joulu.

Nina Pärssinen aloitti tämän kauden Lohtajalla, kauniissa säässä ja kauniissa kaislikkojärvessä. Hänen koiransa on kolmivuotias, mutta sillä ei ole kovasti sorsastuskokemusta.

Pärssinen ja koira valitsivat pienen kaislikoituneen järven rannalta passipaikan 20. elokuuta hieman ennen puoltapäivää, kun lämpötila oli yli tukevasti hellerajan. Kahluuhousuissa tarkeni hyvin.

"Varsinkaan tällaisissa kaislikoissa en ole tämän koiran kanssa ollut, joten on jännä nähdä, kuinka homma sujuu", Pärssinen toteaa.

Heti kahdeltatoista alkoi paukkua. Tuntui siltä, että järven toisella puolella oli lintuja lähempänä kuin meidän puolellamme. Ei tullut hollille.

"Korkealla menevät, varsinkin kun lentävät tuolla lailla porukoissa", Pärssinen sanoo.

Pärssisellä on jo hänen kuudes noutajansa. Hän on myös seisoja-aktiivi, sillä hänet on juuri valittu Saksanseisojakerhon puheenjohtajaksi.

Naapuripassissakin on koiraosaamista. Siellä kyttää Hannu Liedes, huippuluokan saksanseisojakouluttaja ja saksanseisojakerhon koetoimikunnan puheenjohtaja. Hänellä ei ole omaa koiraa mukana tässä avauksessa.

Kun kyllästymme siihen, ettei passissamme pääse ampumaan, lähdemme kävelemään kaislikkoa.

"Täällä pääsee usein ampumaan sorsaa seisonnalta, se on yksi tämän paikan hienous", toteaa Liedes.

Ja kauaa ei tarvitse Pärssisen Aino-koiran kulkea, kun haju iskee kuonoon. Pienen ohjatun etsinnän jälkeen sorsa nousee. Pärssinen katsoo juuri väärään suuntaan, mutta Liedes on hereillä ja tulee Ainon vuoro.

Hetken haeskelun jälkeen sorsa löytyy, ja Aino tuo sen oikeaoppisesti emännän käteen.

"Tämä oli mahtava juttu Ainolle, se sai pimeän noudon toimimaan, siitä se saa itseluottamusta", Pärssinen iloitsee.

Aino löysi päivän kuluessa useita lintuja. Tämä aloitus oli iso harppaus Aino-koiran sorsastusuralla.