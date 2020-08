Eteläpohjalainen yritys osti tuhansia kiloja ulkomaista riistalihaa ja myi kotimaisena hirvenä, porona tai peurana – sama temppu tehtiin lampaanlihalla

Poliisin esitutkinta on valmis, rikosnimikkeinä ovat olleet törkeä petos, terveysrikos, markkinointirikos ja elintarvikerikkomus.

Jaana Kankaanpää

Kuvituskuva poronlihasta.

Pohjanmaan poliisilaitos sai kunnallisen elintarvikevalvontaviranomaisen kautta vuoden 2020 alussa tutkintapyynnön.

Eteläpohjalaisen pienyrityksen epäiltiin ostavan, myyvän ja säilyttävän riistalihatuotteita, joiden alkuperässä ja pakkausmerkinnöissä on huomattavia epäselvyyksiä, tiedottaa poliisilaitos.

Seinäjoen talousrikosyksikkö on saanut esitutkinnan valmiiksi ja esitutkintapöytäkirja on lähetetty syyteharkintaan Länsi-Suomen syyttäjälaitokselle. Esitutkinnassa rikosnimikkeinä ovat olleet törkeä petos, terveysrikos, markkinointirikos ja elintarvikerikkomus.

Yritys on kirjanpidon perusteella ostanut tuhansia kiloja ulkomaista riistalihaa, muun muassa saksanhirveä ja myynyt sen kotimaisena riistatuotteena, hirvenä, porona tai peurana. Yrityksen epäillään lisäksi myyneen ulkomaalaista lampaanlihaa kotimaisena.

Riistalihat on pääosin myyty isoille kauppaliikkeille ja ravintoloille ympäri Suomea. Jäljelle jääneet lihaerät on hävitetty Ruokaviraston päätöksellä.

Rikoksien pääepäilty on esitutkinnan perusteella yrityksen vastuuhenkilö, joka on tutkinnan alkuvaiheessa ollut vangittuna. Myös yrityksen työntekijää on kuultu epäiltynä.

Yrityksen tiloissa on myös käsitelty ja pakattu ilman elintarvikeviranomaisten lupaa riistalihaa. Tiloissa on ollut lupa varastoida ainoastaan pakastettua lihaa.

Lihapakkauksiin epäillään laitetun merkintöjä, jotka eivät vastaa todellisuutta riistalajin tai kotimaisuuden osalta.

Yrityksen omistajan epäillään saaneen vajaan kolmen vuoden aikana rikoshyötynä lähes 70 000 euroa. Käräjäoikeus on määrännyt epäillyn omaisuutta vakuustakavarikkoon.