Video: Ilpo Kuljuntausta on kerännyt jättösarvia vuosikaudet – sarvia on nyt jo kokonaisen vajan täydeltä

Monella seinällä komeilee uljas jättösarvilöytö, mutta harvemmalla on niitä kokonainen vaja täynnä. Ilpo Kuljuntaustalla on. Hän on kerännyt jättösarvia vuosikausia, ja kokoelma on karttunut aika huikeaksi. Mukana on luonnollisesti jättösarvien lisäksi kalloja, Ilpo kohtaa retkillään usein myös peurojen luurankoja.

Mukana on toinen toistaan upeampia palkintohäkkyröitä, sekä myös mielenkiintoisia luonnonoikkuja. Sarvia löytyy kyllä, kun jaksaa kävellä silmät auki oikeilla alueilla.

"Ihan peruspoluilta (peurojen poluilta, toim. huom.) ja kumpareilta, joissa ne viettävät päivälepoa. Ruokintapaikkojen läheltä", Kuljuntausta listaa löytöpaikkoja.

Sarvien etsijän otollisin aika on joulusta maaliskuulle.

"Kahta viikkoa ennen joulua on sarvia löytynyt jo, ja yksi pukki täällä pudottaa aina sarvensa vasta maaliskuulla", hän kertoo.

Kuljuntausta kuuluu Halkivahan metsästysseuraan Urjalassa. Seuralla on reilut 5000 hehtaaria metsästysmaata, ja yli 600 valkohäntälupaa. Siinä riittää urakoitavaa, ja se selittää myös, miten on mahdollista kerätä niin hillitön sarvikokoelma, kuin mikä Ilpolla on.

Kuulostaa siltä, että kuka vain voisi aloittaa sarvien keräilyn. Niiden poimiminen kun kuuluu vieläpä jokamiehenoikeuksiin. Mutta ei se sittenkään ole niin helppoa.

"Voihan sitä yrittää, mutta ei ne löyrä niitä. Itsekin usein löydän sarvet paikasta, josta olen jo moneen kertaan kävellyt ohi", Kuljuntausta tunnustaa.

Mutta jättösarvien etsiminen on kuitenkin hyvä haaste luonnossa liikkumisen ystäville. Ne yhdetkin ovat hieno retkimuisto mökin seinällä. Taas hyvä syy mennä metsään.