Äänestä: Pitääkö lyijyhaulit kieltää Suomessa kokonaan vai vain kosteikoilla, joiksi lasketaan suuri osa Suomesta?

Euroopan Unionin komission esitys lyijyhaulien käytön ja hallussapidon kieltämiseksi kosteikoilla ja 100 metrin suojavyöhykkeillä hyväksyttiin eilen.

Tavoitteena on vähentää terveydelle ja ympäristölle vaarallisen lyijyn käyttöä.

Koska vesilintuja kuolee lyijyhaulien aiheuttamaan lyijymyrkytykseen, halutaan lyijyhaulit kieltää kosteikoilla. Haulit päätyvät lintujen lihasmahaan haulin kokoisen hiekan mukana. Lyijyä päätyy lintujen lisäksi niitä syöviin petoeläimiin.

EU:ssa kosteikko määritellään kansainvälisen kosteikkojen suojeluun tähtäävän Ramsar-sopimuksen mukaan. Sen piiriin sisältyvät kosteikkojen lisäksi turvemaat. Tämä taas tarkoittaa Suomen kohdalla, että suurin osa maa-alasta on sopimuksen mukaista kosteikkoaluetta.

Lyijyn käytön rajoitus koskee myös urheiluammuntaa ampumaradoilla, jotka sijaitsevat kosteikkoalueella.

Kun säädös on hyväksytty ja julkaistu EU:n virallisessa lehdessä, se on kaikkia jäsenvaltioita velvoittavaa sääntelyä. Siirtymäaika on kaksi vuotta.

Niissä jäsenvaltioissa, joiden pinta-alasta yli viidennes on määritelmän mukaista kosteikkoa, voidaan säätää kosteikkorajoitusta kattavampi lyijyhaulien totaalikielto. Jos valitaan totaalikielto, siirtymäaika on kolme vuotta.

Lyijyä korvaavia haulimateriaaleja on saatavilla monenlaisia. Nykyisin käytössä olevista metsästyshaulikoista kaikilla ei kuitenkaan voi ampua esimerkiksi teräshaulipatruunoita.

