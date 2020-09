Video: Kuhmon seudulla metsästävällä Ville Haverisella ei ole pulaa metsästyskoirista – "Alle puolen tunnin hälymatkan päässä on aina koira odottamassa"

Kyyhkyjahti on Haveriselle ja hänen kaverilleen aina iso juttu, ja ruokintapaikan pojat ovat rakentaneet hakkuaukolle.

Ville Haverinen ja Verneri Uhlback ovat tehneet metsästysvideoita 5 vuotta, eli parikymppiset jäbät ovat videoineet jahtejaan 15-vuotiaasta asti.

Jahteja on kertynyt Kuhmon seudulla videoille monipuolisesti.

Kyyhkyjahti on heille aina iso juttu, ja ruokintapaikan pojat ovat rakentaneet hakkuaukolle. Viiteen mennessä aamulla on passipaikalla valmius, kun kyyhkyn perään mennään. Jos koira ei ole mukana, sellainen on saatavilla läheltä.

"Alle puolen tunnin hälymatkan päässä on aina koira odottamassa", Haverinen kertoo.

Poikien Youtube-kanavan nimi on VV Hunting. Metsästyksen lisäksi voi siellä ihastella mojavalla murteella kerrottuja tunnelmia.