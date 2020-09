Video: Antti Lassilan Kaappo-dreeveri on jo päässyt kokeilemaan jäniksen ajamista tällä kaudella – "Kaappo on sellaanen rauhallinen, mutta kun jälki löytyy, niin se pysyy kyllä sitkeästi perässä"

Lassilan lapualaisessa taloudessa on Kaappon lisäksi metsästävinä koirina sileäkarvainen mäyräkoira, gordonisetteri, irlanninsetteri sekä karjalan karhukoira.

Useimmat ajavat koirat aloittavat ajokautensa heti, kun koiran vapauttaminen sallitaan elokuussa. Mutta todellinen jäniskauden avaus tapahtuu metsästäjän ja koiran parivaljakolle syyskuun alussa, kun pyssynkin saa ottaa jahtiin mukaan ja tavoitteena on saalis.

Antti Lassilan dreeveri Kaappokin on jo päässyt hieman kokeilemaan ajamista tällä kaudella.

"Kyllä on kettua ja jänistäkin jo ajettu, mutta ampumatilanteita ei olla vielä saatu", Lassila kertoo.

Hän on saapunut Pudasjärvelle aloittamaan kanalinnustuskautta gordoninsetterinsä kanssa, mutta Kaappo on aina mukana ja päivä on mukava aloittaa jänissessiolla.

Lassilan lapualaisessa taloudessa on Kaappon lisäksi metsästävinä koirina sileäkarvainen mäyräkoira, gordonisetteri, irlanninsetteri sekä karjalan karhukoira.

Laumaan kuuluu lisäksi kaksi tanskalais-ruotsalaista pihakoiraa, jotka ovat Heli-vaimon agility-harrastuksen sankareita.

Pudasjärvellä kuuluu olevan runsas jäniskanta. Mutta jahtiaamuna meille selviää, että aamuyöllä on satanut. Eikä yöjälkiä tahdo millään löytyä. Kaappo nuuskiskelee ympäristöä, muttei lähde kovin laajalle hakulenkille.

"Kaappo on sellaanen rauhallinen, mutta kun jälki löytyy, niin se pysyy kyllä sitkeästi perässä", Lassila vakuuttaa.

Vaihdamme paikkaakin, mutta jälki on lujassa. Jotain saamme liikkeelle, mutta se ei taida olla jänis!