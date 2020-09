Video: Janne Lemmetyinen tekee jotain, mikä kuulostaa maallikolle sirkustempulta – "Enemmän hupia kun metsästystä varten treenaamista"

Maalin hän on rakentanut urheilukaupasta löytyvistä solumuovipalloista, joissa on polyuretaanipinnoite.

Liikkuvaan maaliin osuminen jousella ja nuolella kuulostaa maallikolle aivan sirkustempulta. Ja siltä se kieltämättä vähän näyttääkin. Janne Lemmetyinen on mestari jousiammunnassa, ja hän ampuu ja osuu jopa lentävään maaliin.

"Se lentävään ampuminen on enemmän hupia kun metsästystä varten treenaamista, vaikka olen minä sorsaakin yrittänyt lentoon ampua", Lemmetyinen toteaa.

Maalin hän on rakentanut urheilukaupasta löytyvistä solumuovipalloista, joissa on polyuretaanipinnoite. Heittämistä varten palloon on asennettu narulenkki. Ja kyllä tuo ampuminen sujuu Jannelta niin hyvin, että sirkuskeikkaakin hän varmasti halutessaan saisi.

Videolta voi ottaa mallia, ja ryhtyä treenaamaan. Mutta veikkaamme, että jonkun aikaa saa treenailla ennen kuin itseltä vastaavanlainen video syntyy.