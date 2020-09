Suomenlapinkoirastakin saa oivallisen jahtikaverin – "Kunhan on intoa, järkeä, pitkä pinna ja paljon aikaa"

Iina Saarikon kotialbumi

Iina Saarikko ehti jo ajatella, että suomenlapinkoira Harmista ei tule jahtikoiraa, toisin kävi.

Rekisteröintimäärällä mitattuna suomenlapinkoira on ollut viime vuosina viiden suosituimman koirarodun joukossa. Se on pidetty seura- ja harrastuskoira, jonka alkuperäinen käyttötarkoitus on ollut poropaimennus.

Jämsäläisen Iina Saarikon suomenlapinkoira Harmi on harrastuskoira, sen harrastus ei vain ole lapinkoiralle se tyypillisin. ”Harmille on ammuttu supikoiria, mäyriä ja rusakoita. Se noutaa myös linnut maalta.”

Saarikko ja Harmi ovat sosiaalisesta mediasta tuttuja. Instagramista löytyy @iina_elisabeth-tili, jolla on tällä hetkellä 10 000 seuraajaa. Instagram-tilin kautta pääsee mukaan hänen metsästysreissujen tunnelmiin ja tutustumaan luonnon sekä koirien täyteiseen elämäntapaan.

Saarikko on metsästänyt vuosia. Mieluisimmat metsästysmuodot hänelle ovat pienpetopyynti ja villi­sikajahti. ”Ehdin istua monta vuotta hirvipassissa ennen kuin meille hankittiin ensimmäinen hirvikoira vuonna 2009. Liikkuva jahti ja yhteistyö koirien kanssa ovat enemmän minun juttujani.”

Saarikko ei alun perin hankkinut Harmia jahti­kaveriksi, vaan kaveriksi toiselle suomenlapinkoiralle. ”Ajattelin, että sillä voisi harrastaa vaikka jäljestämistä.”Toisin kävi, Harmi on nykyään täysverinen metsästyskoira, joka harvoin tekee tyhjää hakulenkkiä pienpetorikkaissa metsästysmaastoissa.

”Alku oli sen kanssa kankea. Ensimmäinen lapinkoirani syttyi työskentelemään riistan kanssa Harmia helpommin. Kun Harmi oli alle vuoden, Iina Saarikko ajatteli, että siitä ei tule jahtikoiraa.”

Koirat ehtivät työskennellä jonkin aikaa yhdessä ennen kuin vanhempi koira jouduttiin lopettamaan. Työparin häviäminen vaikutti pitkään Harmin työskentelyyn. Se ei esimerkiksi tahtonut irrota hakulenkeille.

”Jos on intoa, järkeä ja pitkä pinna sekä näiden lisäksi mahdollisuus käyttää paljon aikaa koiran kouluttamiseen, on suomenlapinkoirastakin mahdollista saada toimiva jahtikoira.”

