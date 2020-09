Video: Ida Appelgrenin haukkukisa ei mennyt aivan putkeen, kun hänen nuorella koirallaan oli enemmän intoa kuin taitoa – "Lintu varmasti oli puussa, mutta me ei kuultu sen lähtöä"

Koppelohaukkuja on järjestetty jo pitkään, vuodesta 1996 alkaen.

Naiskoiranohjaajille ja heidän ohjaamilleen pystykorville tarkoitetut Koppelohaukut järjestettiin Savukoskella elokuun 22. päivänä. Pelkästään naispuolisille koiranohjaajille järjestetyn kisan tavoitteena on rohkaista mukaan kilpailutoimintaan uusia naisharrastajia. Koppelohaukkuja on järjestetty jo pitkään, vuodesta 1996 alkaen.

Savukosken lisäksi koemaastoja oli Pelkosenniemen, Sallan ja Sodankylänkin puolelta, joten lääniä todella riitti suurellekin koirajoukolle. Mukana oli viitisenkymmentä koiraa. Uusien kilpailijoiden lisäksi mukana oli tuoreita tuomariharjoittelijoita.

Pääsemme seuraamaan nuoren koiran ja nuoren koiranohjaajan Ida Appelgrenin kisapäivää. Pahaksi onnekseen hän ei saanut mukaan perheen taitavaa ja kokenutta koiraa, jolle iski kiima pahimmoikseen päälle juuri kisaviikolla. Niinpä hän toi ensimmäiseen kisaansa nuoren koiran nimeltään Tolkan Hitin-Hani, jolla on vielä intoa enemmän kuin taitoa.

Tuomari Antti Korhonen selitti Appelgrenille (ja samalla meille katsojille) selkeäsanaisesti, mikä suorituksessa meni pieleen. Lintuja kyllä löytyi, mutta se jälkihoito ei vielä koiralta sujunut mallikkaasti. Tai sitten tuuli ja tuuri tekivät sen, että tuomari ei lintua nähnyt.

"Tässä kävi nyt niin, että tuloksena on toteamaton haukku. Lintu varmasti oli puussa, mutta me ei kuultu sen lähtöä, tämmöstä tämä kisatilanteessa on", pahoittelee tuomari Korhonen.

Ja ainahan siinä on tuuristakin kiinni: joku lintu pysyy haukun alla puussa tiukemmin kuin toinen. Videolla näemme kanalinnut kauniissa lähikuvissa.

Kisan voiton vei Marita Kuosku koiranaan Marjakankaan Pikku-Punkku. Kilpailun järjestäjinä toimivat yhteistyössä Rovaseudun Pystykorvakerho ja Sotajoen Kämppäkartanon Pystykorvat.