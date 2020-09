Lukijalta: Virossa sudet pysyvät metsissä ja kansa on tyytyväinen, vaikka susitiheys on moninkertainen Suomeen verrattuna

Markku Vuorikari

Suden laillisen metsästyksen estäminen lisää kirjoittajan mukaan salametsästystä.

Kun Suomi liittyi EU:hun, ankarasti metsästystä vastustava henkilö oli määräävässä asemassa suurpedoista lausuntoa tehtäessä, ja maamme joutui tiukimpaan artiklaan 5.

Jälkeenpäin on tehty useita kanteluita EU:hun suden huonosta hoidosta maassamme, vaikka se oli täällä täysin rauhoitettu vähäistä kannanhoidollista metsästystä lukuun ottamatta. Se vähensi salametsästystä, kuten tutkija Ilpo Kojolakin on todennut.

Kannanhoidollisen metsästyksen vallitessa vuotuinen susi­hävikki oli pienempi kuin nyt, kun EU:hun tehty kantelu kielsi sen. Tämä lisäsi taas salametsästystä, jota harjoitetaan nykyisin sellaisin keinoin, että poliisi on voimaton.

Viron liittyessä EU:hun Suomi varoitti sitä tekemästä samaa virhettä, ja Viro kuuluu artiklaan 4. Se saa määrätä suden suojelusta vapaammin kuin Suomi.

Virossa metsästetään sutta ottaen huomioon suotuisa suojelu. Sudet pysyvät metsissä, kansa on tyytyväinen, ja sen suhde suteen on suotuisampi kuin meillä, vaikka siellä susitiheys on moninkertainen Suomeen verrattuna.

Virossa suojellaan sutta laillisesti metsästäen, mutta meillä salametsästyksellä.

U. Pekka Kinnunen

Ilomantsi

