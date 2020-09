Riistakamera tallensi tilanteen Nivalassa: Hirviemä yrittää suojata kaksosvasoja susilta

Tuomas Järviluoman riistakameran kuva

Riistakamera nappasi kuvan, kun hirviemä yritti suojata kahta vasaa susilta.

Nivalalaisen Tuomas Järviluoman riistakameraan tallentui perjantaiaamuna harvinainen otos. Siinä sudet häärivät kolmen hirven ympärillä.

"Emä yrittää suojata vasojaan", tulkitsee Järviluoma kuvan tapahtumia.

Hän ei ole lainkaan yllättynyt, että riistakameraan tallentui tällainen tapaus.

"Susitilanne on täällä huolestuttava. Kanta on selvästi kasvussa. Olen hirvenmetsästäjä ja pari vuotta sitten sudet veivät meiltä koiran ihan silmien alta. Sen jälkeen on ajokoira joutunut susien suuhun."

Nivalan ja lähikuntien alueelta on löytynyt useita hirvenvasojen haaskoja susien jäljiltä.

Hirvijahdin pitäisi pian alkaa, mutta Järviluoma ei tiedä, pystytäänkö jahtia pitämään – löytyykö sellaisia uskaliaita, jotka päästävät koiransa metsälle.

"Ja vasojen määräkin voi olla vähissä."

Järviluoma on erittäin huolissaan Suomen susipolitiikasta ja toivoo siihen muutosta.

"En pysty käsittämään sitä, että tässä maassa suojellaan petoja enemmän kuin riistaa. Maaseudun ihmisten elämää ei ainakaan paranna tämä tapa, jolla susiasiaa hoidetaan."

Häntä harmittaa, että maaseudun ihmiset joutuvat kärsimään susitilanteesta. Jos jahtiin lähdetään, on alituinen huoli susista. Hän on huolissaan koirametsästyksen tulevaisuudesta ja siitä, että susien käytös on muuttunut.

"Susi pitäisi saada karhun tavoin kannanhoidollisen metsästyksen piiriin ja näin pidettyä ihmisarkana. Kansalaisaloite asiasta on parhaillaan vireillä, ja toivon sen vaikuttavan maamme susipolitiikkaan."

Järviluoman riistakameran kuvasta uutisoi ensimmäisenä Nivala-lehti.