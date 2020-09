Video: Heli Junttila pyytää villisikoja pääasiassa hiipimällä – vaikka isommilta haavereilta on vältytty, on hän päässyt kokeilemaan juoksunopeuttaan porsaiden ja äkäisen emakon välissä

Sodankylästä kotoisin oleva Heli Junttila on kotiutunut Kaakonkulmalle. Metsästyskipinän hän on saanut aivan erilaisessa ympäristössä isältään jo pienenä lapsena.

Lappilainen hirven - ja linnunpyyntiperinteeseen nojautuva metsästyskulttuuri on saanut aivan uutta väriä, kun Junttilan nykyisen asuinympäristön riistalajiksi on noussut villisika.

Junttila suuntaa edelleenkin vuosittain Sodankylän maisemiin hirvien ja kanalintujen perään. Villisiat ovat tehneet jahtiharrastuksesta ympärivuotisen toimintamuodon. Villisikojen metsästyskausi on pitkä ja sika on rivakka lisääntyjä. Lappilainen metsästäjätär on myös varsin tehokas. Vaikka villisikaa pidetään vaikeasti pyydettävänä, on Junttilalla tällekin vuodelle jo viisi kaatoa tilillään, ja mikäli vanhat merkit paikkansa pitävät, ne eivät jää viimeisiksi kuluvana vuonna. Riistasaalis hyödynnetään perheessä kokonaan ruokana.

Mielenkiintoiseksi Junttilan metsästyksen tekee erityisesti se, että hän pyytää villisikoja pääasiassa hiipimällä. Hiipimisjahti on aktiivista ja vaatii myös osaamista. Junttila tunteekin villisikojen käyttäytymistä ja hyödyntää taitojaan riistan etsimisessä sekä ampumatilanteiden luomisessa. Villisikajahdissa on oltava tarkkana, eikä se aina ole ihan vaaratontakaan. Isommilta haavereilta on toistaiseksi vältytty, mutta porsaiden ja äkäisen emakon välissä metsästäjär pääsi kokeilemaan juoksunopeuttaan. Heli kertoo villisian metsästyskokemuksiaan oheisella MT Jahtikuksan videolla.