Metsästysrikoksen tutkinta päättyi Ilomantsissa – naaraskarhu ammuttiin laillisesti

Lari Lievonen

Kuvan ammuttu karhu ei liity tapaukseen.

Itä-Suomen poliisilaitos on lopettanut karhunmetsästykseen liittyvän esitutkinnan Ilomantsissa. Poliisi tiedotti asiasta viikonloppuna.

Poliisi sai 22. elokuuta tutkittavakseen tapauksen, jossa Ilomantsissa kaadettiin laillisen karhunmetsästyksen yhteydessä naaraskarhu.

Kaatopaikalla karhun nisästä tuli puristettaessa hieman maitoa, joten oli mahdollista, että kaadettua karhua olisi seurannut pentu. Poliisin esitutkinnassa tästä ei kuitenkaan tullut ilmi mitään viitteitä.

Metsästäjät ovat kertoneet, että karhua seurattiin koirilla yhtäjaksoisesti useiden tuntien ajan, ja koira oli karhun jäljillä ampumiseen saakka. Metsästäjät olivat myös nähneet vain yksittäisen karhun.

Poliisipartio tarkasti pitkän matkan maastojälkiä, jotka liittyivät kyseisen karhun kaatamiseen. Alueelta löytyi ainoastaan karhun jälkiä, mitkä kokonsa puolesta sopivat kaadettuun karhuun.

Reitiltä löytyi myös koirien jälkiä, mutta ei yhtään pentukarhun jälkeä. Kaadetun karhun maitorauhaset olivat ohuet ja kuivat. Lisäksi nisien ympärillä ei ollut karvakulumaa, joka on tyypillistä imettävälle naaraalle.

On mahdollista, että karhulla on ollut aiemmin pentu. On kuitenkin todennäköistä, että pentu on syystä tai toisesta menehtynyt ennen tutkinnassa ollutta metsästystilannetta.

Tapausta tutkittiin metsästysrikos-rikosnimikkeellä. Tapauksen esitutkinta on päätetty saattamatta sitä syyttäjän harkittavaksi, koska rikosta ei ole tapahtunut.