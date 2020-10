Video: Ilpo Kuljuntaustan mielestä nuori uros on paras peurasaalis herkuttelun kannalta – "Tappisarvi on paljon mureampaa kuin vanhat pukit"

Urjalassa metsästelevä Ilpo Kuljuntausta on Halkivahan metsästysyhdistyksen kokeneempaa kaartia. Hän on seurannut peurakannan kehitystä harvoista havainnoista aivan ylitiheäksi kannaksi. Samalla hän on oppinut todella päteväksi peuran metsästäjäksi.

Halkivahan seuralla on hurjat 650 lupaa reilun 5000 hehtaarin alueelleen. Peuroja näkyy auton ikkunasta jatkuvasti, kun ajelemme peltomaisemassa. Pari peuraa hyppää auton edestä tien yli.

Peurat syövät ahkerasti Kuljuntaustan omenoita hänen puutarhastaan.

Passiin mennessämme näemme yhdeksän peuraa. Yksi seisoo aivan passipaikkamme vieressä. Eikä siellä kauaa tarvitse kytätä, kun tappisarvi, joka on Kuljuntaustan tavoite tänään, tallustelee kavereineen ampumaetäisyydelle.

Passipaikkamme on metsän reunassa pellon laidalla. Tässä jo seisoi peura kun olimme vasta kävelemässä paikalle. Kuljuntausta raivaa hiukan ampuma-alaa, ja asetumme odottelemaan. Ötököitä on onneksi todella vähän.

Huolellisesti valmisteltu rauhallinen laukaus pudottaa eläimen niille sijoilleen.

Kaadolla Kuljuntausta toteaa tyytyväisenä, että hyvin meni.

"Se oikea pistokohta täytyy pituussuunnassa etsiä. Kun nostaa takajaloista, veri tulee hyvin ulos", Kuljuntausta opastaa.

Hänen mukaansa nuori uros on paras peurasaalis herkuttelun kannalta.

"Tappisarvi on aivan parasta syötävää, paljon parempaa ja mureampaa kuin vanhat pukit, hän kiittelee ja lähtee tyytyväisenä vetämään saalistaan autolle.

Nuorikin tappisarvi oli kuitenkin sen verran painava, että toimittaja sai ottaa toisesta jalasta kiinni. Silti meille molemmille tuli aika lämmin kolmensadan metrin vetomatkalla.