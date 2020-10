Yle: Riistakameraan tallentunut susi tappoi 130 lammasta Mustasaaren saaristossa

Tanja Heikkonen

Kuvituskuva.

Susi on tappanut 130 laiduntamassa ollutta lammasta Björkön saarella Mustasaaressa, kertoo Yle.

Asian varmistivat eilen keskiviikkona paikan päällä vierailleet Suomen riistakeskuksen asiantuntijat.

Rannikko-Pohjanmaan riistapäällikkö Stefan Pellas vahvistaa Ylelle, että saarella oli vastassa ikävä näky.

Susi määritettiin lampaiden kuoleman aiheuttajaksi raatolöytöjen ja riistakameran perusteella.

"Se tallentui riistakameralle. Ja kun katsottiin niitä revittyjä raatoja, niissä on erityisiä jälkiä, miten sudet tappavat ja pureskelevat. Se on susi, joka on niitä tappanut."

Yhteensä laiduntavia lampaita oli noin 700. Vaikka raatoja oli saarella yli 100, on Pellaksen mukaan kyseessä yksi susi.

Lampaat viedään saarille maisemanhoitotöihin joka kevät ja haetaan pois syksyllä, Yle kertoo.

"Joka vuosi hävikkiä tulee jonkin verran, mutta näin isoja tappioita ei aiemmin ole tapahtunut. Viimeksi susi tappoi näillä saarilla lampaita joskus 90-luvulla", Pellas sanoo.

Hän ei osaa arvioida, paljonko susia liikkuu tällä hetkellä rannikolla. Yksittäisiä havaintoja tulee satunnaisesti.

Ensi kesäksi lampaiden suojelemiseksi laitumella on keksittävä uusia keinoja.

"Se on ensi kevään murhe, miten saadaan suojeltua. Sinne ei ole mahdollista rakentaa aitoja kaikkiin paikkoihin. Täytyy yrittää eri keinoilla", Pellas pohtii Ylen haastattelussa.

