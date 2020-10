Tuoreimmat tiedot julki: Lähes 200 tilaa on saanut luvan valkoposkihanhien ampumiseen

Lari Lievonen

Tähän mennessä lähes 200 tilaa on saanut luvan valkoposkihanhien karkottamiseen ampumalla. Tarkalleen luku on 197. Ympäristöministeriö ja Varsinais-Suomen ely-keskus tiedottivat tuoreimmista luvuista perjantaina.

Tälle syksylle on myönnetty poikkeuslupa yhteensä enintään 6170 valkoposkihanhen ampumiseen. Kullekin tilalle on sallittu enintään 20-40 valkoposkihanhen ampuminen tilan peltoalasta riippuen.

Syyskuun loppuun mennessä oli poikkeusluvan nojalla karkottaminen ampumalla aloitettu 24 tilalla. Yhteensä oli kuun vaihteeseen mennessä raportoitu ammutuiksi 113 valkoposkihanhea.

Kaksi kolmasosaa ammutuista hanhista on jätetty pellolle pelotteeksi muille linnuille lupaehtojen mukaisesti.

Tällä hetkellä pelotteeksi jätettyjen kuolleiden valkoposkihanhien vaikutuksesta on saatavilla ensimmäisiä kokemuksia. Osa havainnoista kertoo, että valkoposkihanhet eivät ole laskeutuneet uudelleen sellaiselle pelloille, joilla on ammuttuja valkoposkihanhia pelotteena. Osassa havainnoista puolestaan on todettu, että peltoon jätetyillä valkoposkihanhilla ei ole vaikutusta ja valkoposkihanhet ruokailevat kuolleen valkoposkihanhen vieressä.

”Lisäksi on tehty alustavia havaintoja siitä, että pellolla olevat kuolleet valkoposkihanhet houkuttelevat paikalle merikotkia ja merikotkat taas karkottavat tehokkaasti valkoposkihanhiparvia pelloilta”, Varsinais-Suomen ely-keskuksen ylitarkastaja Salli Uljas kertoo tiedotteessa

Uljas huomauttaa, että koska tehtyjen havaintojen mukaan peltoon jätetyillä valkoposkihanhilla olisi valkoposkihanhia karkottavaa vaikutusta, on ammuttujen hanhien peltoon jättämistä syytä jatkaa.

"Näin saamme tietoa siitä, millaisilla pelloilla ja millaisina määrinä lintujen peltoon jättäminen on toimiva satovahinkojen torjuntakeino”, hän sanoo.

