Metsästäjäliitto: Paikalliset jätetty kuulematta Evon tiedekansallispuistohankkeessa – pelkona hirvivahinkojen lisääntyminen

Markku Pulkkinen

Evon retkeilyalueella on nykyisellään noin 70 kilometriä merkittyjä reittejä ja luontopolkuja. Kuvituskuva.

Evon tiedekansallispuistohanketta on viety eteenpäin paikallisia kuulematta, toteaa Suomen Metsästäjäliitto tiedotteessaan.

Tiedekansallispuistoa on suunniteltu Evon retkeilyalueelle Hämeenlinnan Lammille. Hakemus kansallispuiston perustamisesta on jo jätetty ympäristöministeriölle.

Toteutuessaan tiedekansallispuisto olisi maailmassa ensimmäinen laatuaan, ja alueelle on kaavaltu esimerkiksi hop on, hop off -tyylisiä bussireittejä, kirjoittaa esimerkiksi Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset.

Metsästäjäliiton mukaan Evon alueella metsästävät metsästysseurat ja -seurueet sekä maanomistajat ovat huolissaan alueen tulevaisuudesta. Liitto huomauttaa tiedotteessa, että kansallispuistoissa metsästysmahdollisuuksia on yleensä rajoitettu ja joissain puistoissa tietyt alueet on jätetty metsästyksen ulkopuolelle kokonaan.

"Evon alueella metsästävät metsästysseurat, maanomistajat, MTK ja Metsästäjäliiton Etelä-Hämeen Piiri eivät vastusta kansallispuiston perustamista, mutta pelkäävät, että päätös rajoittaa metsästystä alueella. Tämä vaikuttaa myös alueen maan- ja metsäomistajiin esimerkiksi lisääntyvien hirvivahinkojen takia", tiedotteessa todetaan.

MTK Lammi-Tuuloksen ry:n puheenjohtaja Veli-Antti Silpola ihmettelee, että paikallistason maanomistajatahoa ei ole kuultu kansallispuistohankkeen valmisteluissa lainkaan, vaikka esitys puistosta on jätetty jo ympäristöministeriöön.

Metsästysseuroja nyt suunnitteilla olevan puiston alueella on kolme kappaletta. Lisäksi ympäröivällä alueella metsästää yhdeksän seuruetta. Kaikissa seurueissa on yhteensä noin 150 jäsentä.

”Jos hirvieläinkantojen hallinta Evon alueella vaikeutuu, on odotettavissa, että maa- ja metsätaloustuhot ympäröivän alueen metsissä lisääntyvät voimakkaasti”, toteaa Lammin riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Kati Heinonen.

Metsähallituksen Evon metsästysalue on Etelä-Suomen suurin lupa-alue, johon kuka tahansa, myös seurattomat metsästäjät, voivat ostaa päivälupia. Päivälupia on viime vuosina myyty vuosittain noin 800–900 kappaletta.

