Video: Turkulaisen Harri Rintalan jousiretken ensimmäinen kauris kaatui melko lähelle ampumapaikkaa – "Melko tarkkaan meni siihen, mihin tähtäsin"

Jousimetsästyksessä on aivan oma tunnelmansa. Vaikka taljajouset ovat moderneinta teknologiaa, ja käytössä on koiragepsit ja muut apuvälineet, on jousella ampumisen tuntuma kuitenkin kiehtovan inkkarimainen, kun on tuliaseiden kanssa varttunut. Ehkä uusille metsästäjille fiilis on normaalimpi, jos aloittaa metsästyksen suoraan jousella.

Pääsimme mukaan harvinaisen herkulliselle jousiretkelle. Lokalahdelta lähti venekyyti kohta lähialueen saaria. Kauriskannat ovat suuria, ja 2,5 kilometrin mittaisessa saaressa arvioidaan olevan yli 40 kaurista. Videolla näemme yhden kauriin tien pään.

Koirat vahvistavat hyvän kauriskannan. Ajoja lähtee heti, ja pian paikkoja tulee. Turkulaisen Harri Rintalan ensimmäinen saalis löytyy aika läheltä ampumapaikkaa.

"Melko tarkkaan meni siihen, mihin tähtäsin, mutta aika kauas se kuitenkin jaksoi", hän tuumaa.

Tällaisia kun näkee, tekee heti mieli jousiradalle treenaamaan. Josko minäkin.