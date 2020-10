Video: Opettaja Katri Heinmurto kehuu eräkummitoimintaa – "Tässä yhdistyy monia oppiaineita"

Luonto on muotia, ja yhä useampaa kaupunkilaista lasta kiinnostaa kaikki mitä luonnossa voi tehdä. Siihen kuuluu retkeilyn lisäksi marjojen ja sienten keräily, kalastus ja metsästys. Koska monessa perheessä on luontoharrastusperinne katkennut, on hienoa, että on perustettu eräkummitoiminta, jonka avulla moni koululainen saa arvokasta oppia ja innostusta luonnossa harrastamiseen.

Eräkummi on innokas ja vastuullinen eränkävijä, metsästäjä tai kalastaja, joka johdattaa lapsia ja nuoria eränkäyntiasioissa talkootyönä. Tarkoitus on antaa ”kummilapsille” tietoja ja taitoja siitä, miten luonnossa ollaan ja eletään oikein ja kestävien periaatteiden mukaan. Ihan perusasiat leirielämästä, kokkailusta ja nuotion teosta ovat monille lapsille vieraita.

Mäntsälässä eräkummitoimintaa on harjoitettu pitkään. Opettajat pitävät näitä päiviä monipuolisina ja antoisina.

"Tässä yhdistyy monia oppiaineita, ympäristöoppi, biologiaa, jokamiehen oikeuksia ja myös liikuntaa kun pyöräilyä tulee 15 kilometriä", iloitsee Katri Heinmurto, viidesluokkalaisten opettaja Mäntsälän Myllymäen koulusta.

Myös oppilaat ovat mielissään luontopäivästä.

"Hauskinta on päästä leikkimään koirien kanssa, mutta aseopetus kiinnostaa myös", toteavat viidesluokkalaiset Ville Mukkala ja Atte Syrjä.

Videollamme eräkummi Tapio Rantanen opastaa koululaisia metsästyksen perusteisiin.

"Erätoimintaan kuuluu kalastus, metsästys, riistankäsittely, aseiden käsittely. Myös metsässä yöllä oleminen ja liikkuminen niin, ettei eksy, aiheita on vaikka kuinka paljon", Rantanen luettelee.

Eräkummitoiminnan on perustanut Metsähallitus, ja mukaan pääsevät kaikki innokkaat. Mukaan pääsee sekä oppilaaksi että eräkummiksi taitotasosta riippuen.