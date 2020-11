Lyijyhaulikiellosta äänestetään ensi viikolla EU:ssa – Sarvamaa ajaa parlamentissa kiellon palauttamista takaisin komission valmisteluun

Esitys oli juridisesti susi jo syntyessään ja nyt on aika palauttaa tämä hullunkurinen aloite suunnittelupöydälle, meppi Petri Sarvamaa toteaa.

Lari Lievonen

Esityksen mukaan jokainen, joka kuljettaa lyijyhaulipatruunoita kosteikoilla tai edes sen lähellä 100 metrin etäisyydellä, on velvollinen todistamaan syyttömyytensä, vaikkei tarkoituksena edes ollut käyttää lyijyhaulipatruunoita kielletyllä alueella.

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok.) pitää komission ehdottamaa lyijyhaulien käyttökieltoa ajavaa lainsäädäntöä suhteettomana ja huonosti valmisteltuna.

Hän ajaa Euroopan parlamentissa kiellon palauttamista takaisin komission valmisteluun ja sai käännettyä parlamentin suurimman EPP-ryhmän taakseen kiellon palauttamiseksi parempaan valmisteluun. Seuraavaksi vuorossa on vaikuttaminen muihin puolueryhmittymiin.

Esityksestä äänestetään parlamentin seuraavassa täysistunnossa tiistaina 24.11.

”Komission esitys oli juridisesti susi jo syntyessään ja nyt on aika palauttaa tämä hullunkurinen aloite suunnittelupöydälle. Toivon Suomen meppien ja hallituksen ajavan ehdotustani yhdessä rintamassa,” Sarvamaa toteaa tiedotteessa.

”Komission esityksessä on kolme keskeistä ongelmaa. Esityksessä kumotaan eurooppalaisessa lainsäädännössä perustuslakeihinkin kirjattu syyttömyysolettama. Esityksen mukaan jokainen, joka kuljettaa lyijyhaulipatruunoita kosteikoilla tai edes sen lähellä 100 metrin etäisyydellä, on velvollinen todistamaan syyttömyytensä, vaikkei tarkoituksena edes ollut käyttää lyijyhaulipatruunoita kielletyllä alueella,” Sarvamaa kertoo tiedotteessa.

”Toiseksi kosteikkomääritelmä on liian laaja, joten kiellon valvonta on käytännössä mahdotonta. Esityksen mukaisessa määritelmässä Suomen maa-alasta noin 75 prosenttia luokiteltaisiin kosteikko- tai suoalueeksi. Luku on aivan posketon,” hän jatkaa.

”Kolmanneksi esitys ei huomioi EU-lainsäädännön keskeistä periaatetta eli lainsäädännön suhteellisuutta tavoiteltavaan päämäärään. Jos tavoitteena on sinänsä hyvä pyrkimys vähentää lyijyhaulien käyttöä, sitä ei tule tehdä tekemällä kaikista metsästäjistä käytännössä rikollisia. Myös kiellon valvominen asettaisi erittäin suuren rasitteen paikallisille viranomaisille."

