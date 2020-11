Metsästys halutaan kieltää tiukasti suojelluilla alueilla – Metsästäjäliitto on syvästi huolissaan Euroopan komission uudesta ehdotuksesta

Johannes Wiehn

Euroopan komission strategiaehdotuksessa halutaan kieltää metsästys, kalastus, sekä metsätalouden ja kaivostoiminnan harjoittaminen monimuotoisuuden palauttamiseksi tiukasti suojelluilla alueilla.

Euroopan komissio on tehnyt strategiaehdotuksen biodiversiteetin eli monimuotoisuuden palauttamiseksi. Ehdotuksessa halutaan kieltää metsästys ja virkistyskalastus tiukasti suojelluilla alueilla, joiden olisi katettava vähintään 10 prosenttia EU:n alueesta, tiedottaa Metsästäjäliitto. Liitto on syvästi huolestunut tästä ehdotuksesta.

Strategia ulottuu vuoteen 2030. Siinä ehdotetaan, että metsästyksen ja kalastuksen kieltämisen lisäksi alueilla halutaan kieltää metsätalouden ja kaivostoiminnan harjoittaminen.

”On huomattavaa, että metsästys, joka perustuu kestävään käyttöön, rinnastetaan strategiassa kaivostoimintaan. Se, että metsästys ja kalastus kestävinä luonnonkäyttötapoina nähdäänkin nyt luontoa tuhoavina toimintoina, on huolestuttava kehityssuunta. Tämän ajattelutavan muuttamiseksi pitää taistella kaikin keinoin niin kansallisesti kuin kansainvälisesti”, sanoo Metsästäjäliiton luonnon- ja riistanhoitopäällikkö Ere Grenfors.

Komissio haluaa, että vähintään 30 prosenttia kaikesta maa-alasta ja vähintään 30 prosenttia kaikista EU:n meristä olisi suojattuja alueita.

Pyrkimyksenä on suojella erityisesti vanhoja metsiä, mutta myös muita hiiltä sisältäviä ekosysteemejä, kuten turvemaita ja kosteikkoja. Kolmasosa näistä suojelluista alueista, eli 10 prosenttia koko alueesta, on tällöin katettava tiukalla suojelulla, jonka perusajatuksena on se, että luonnonprosessit ja ekosysteemit tulisi jättää koskematta.

Komissio mainitsee esimerkkeinä metsätalouden, kaivostoiminnan, metsästyksen ja kalastuksen esimerkkeinä toimenpiteistä, joita ei saisi toteuttaa tiukasti suojatuilla alueilla. Näissä voi kuitenkin olla uusiutuvan energian tuotantoa ja "hallittua" matkailua.

”Tämä on todellinen muutos nykyiseen. Nykyisessä Natura 2000 -järjestelmässä pikemminkin näiden toimien on katsottu lisäävän alueiden arvoa sekä luonnolle että ihmiselle”, Grenfors toteaa.

On lukuisia esimerkkejä siitä, että tiukasti suojeltujen alueiden monimuotoisuus on köyhtynyt ilman metsästystä. Myös tiukasti suojeltujen ja sittemmin runsastuneiden lajien aiheuttamat ongelmat ympäristöjen monimuotoisuudelle tunnetaan, todetaan liiton tiedotteessa.